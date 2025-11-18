國民黨：中常委何鷹鷺拍片推崇中共 考紀會祭停職處分

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨今天表示，針對近日中常委何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人等言論，依黨員違反黨紀處分規程的規定，考紀會通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

國民黨考紀會今晚發布新聞稿表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。中央考紀會今天召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條的規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

此外，國民黨考紀會也表示，針對即將舉行第22屆中央委員及第22屆第1任中央常務委員選舉，為使參選者公平合法競爭，中央考紀會除已訂定上述選舉「促進優質選風」實施要點，經提請8月27日第21屆中央常務委員會第165次會議核定通過，另考紀會在今天臨時委員會特別決議，中央委員、中央常務委員選舉，將以政黨法為規範。

國民黨表示，上述選舉的紀律問題，只要具名檢舉、備影音紀錄，經查證屬實，考紀會即受案辦理，嚴肅面對社會對國民黨的期待，上述要點並將正式發函通告各縣市黨部，並要求各縣市黨部通知所屬全國黨代表。（編輯：謝佳珍、黃國倫）1141118