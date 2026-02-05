國民黨：九二共識無關一國兩制 和統一更扯不上邊

（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨今天表示，請總統賴清德不要帶頭造謠，九二共識和「一國兩制」毫無關聯，和「統一」更扯不上邊。國民黨智庫赴大陸交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴總統急了，所以語無倫次抹紅國民黨。

賴總統說，關於九二共識，中國國家主席習近平已多次說明就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間，如有人欣然接受九二共識且不害怕，表示真的是中國人，同時積極推展兩岸統一。

國民黨發出聲明表示，請賴總統不要帶頭造謠，九二共識和「一國兩制」毫無關聯，和「統一」更扯不上邊。九二共識是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

國民黨指出，九二共識和「一國兩制」毫無關聯，習近平也從未講過九二共識就是一國兩制。賴總統捏造習近平言論，自導自演，大搞認知作戰，自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子嗎。人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水。

國民黨也表示，賴總統無視美國政府已放棄走對抗中國大陸老路，美國總統川普昨天和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。賴總統還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

國民黨強調，把關國防預算的原則不變，國民黨支持國防預算合理增加，但反對空白支票。軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。（編輯：萬淑彰、翟思嘉）1150205