即時中心／林韋慈報導

國民黨為反制公民團體發起的大罷免行動，於去（2025）年2月推動「以罷制罷」，卻被查出涉嫌偽造、抄襲黨員名冊，冒名連署民進黨立委蔡其昌與何欣純的第一階段罷免提議人名冊，共計4,258份。台中地檢署於去年6月依偽造文書等罪嫌，起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工。台中地方法院今（19）日二度開庭，伍、陳等34人再次當庭認罪，並同意與蔡其昌、何欣純進行調解。

廣告 廣告

台中檢方指出，國民黨台中市黨部涉嫌偽造、抄襲黨員名冊，依刑法偽造文書罪及《個人資料保護法》中「非公務機關非法利用個人資料」起訴；其中伍康龍、陳劍鋒等4名黨工，另涉違反《選舉罷免法》中「非法利用他人個人資料偽造、假冒提議罪」。此外，陳、伍二人還涉嫌刪除對話紀錄、湮滅證據，雖在羈押後坦承犯行，檢方仍請求法院從重量刑。

中檢調查發現，去年3月11日伍康龍等人遞交罷免案補件提議人名冊，經台中市選委會查對後，蔡其昌罷免案合格提議人份數達2360份（法定門檻2235份），何欣純罷免案則達3513份（法定門檻3297份），表面上皆符合法定門檻。但實際查核結果顯示，蔡其昌罷免案僅有640份為真，1720份為偽造；何欣純罷免案則僅975份屬實，2,538份為偽造。

台中地院今日第二次召開準備程序庭，34名被告均再次當庭認罪。被告楊大緯的辯護人再度提出認罪協商，強調楊涉案角色較輕，請求法院從輕量刑，爭取緩刑或易科罰金。

根據《自由時報》報導，審判長詢問檢察官對於是否給予34人緩刑的意見時，檢方表示，希望法院依起訴書所列具體求刑內容判決，其中陳劍鋒、伍康龍二人涉案情節較為重大，若考量緩刑，應附加相當負擔的處分。陳劍鋒的辯護人則表示，罷免本身即屬政治錯誤，「反罷免更是錯誤中的錯誤」，陳是在黨部壓力下犯案，已深刻反省並認罪，未來不會再犯，並指出本案為社會高度關注案件，希望法院能依法獨立審判。

由於蔡其昌提出意見狀指出，34名被告至今無人主動聯繫、認錯，也未向遭冒名的4000多名民眾致歉，審判長當庭詢問被告是否願意與蔡其昌、何欣純進行調解。經與律師討論後，34人皆表示同意。

原文出處：快新聞／國民黨「以罷制罷」偽造4千名冊！34名被告全認罪 盼與綠營和解

更多民視新聞報導

善意遭曲解！調整社宅專報名稱 劉世芳澄清：讓立委了解更全面

中經院估今年經濟成長逾4％！曝台美關稅成果「再添3助力」

為何關稅協議讓台灣佔優惠？經濟專家估美方計畫：「這之前」完成建交

