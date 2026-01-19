國民黨「以罷制罷」醜聞 黨工認罪求和解！王定宇發文嗆：新版34比0

政治中心／李紹宏報導

國民黨去年發動「以罷制罷」行動演變成偽造文書醜聞，台中地方法院今（19）日二度開庭。包含國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒在內的34名黨工，面對指控全數認罪，並願意與受害立委蔡其昌、何欣純進行調解。對此，身為首位告發此類不法行為的立委王定宇狠酸，國民黨過去高喊政治迫害，如今「34比0」全員認罪，行為極其諷刺，不少網友更表示，千萬別和國民黨和解！

國民黨去年初「以罷制罷」，爆發偽造文書等醜聞。（圖／資料照）

檢方調查指出，國民黨台中市黨部在推動罷免蔡其昌與何欣純的過程中，涉嫌大規模抄襲黨員名冊進行冒名連署，偽造比例驚人。蔡其昌罷免案的提議名冊中，竟有高達1720份為偽造，真實份數僅約兩成；何欣純案更被查出有2538份造假。

台中地檢署認定陳劍鋒、伍康龍等黨工涉嫌違反《個資法》與偽造文書，且陳、伍二人一度有湮滅證據之嫌，目前34名被告均已坦承犯行，爭取從輕發落。

針對此案進展，立委王定宇今日在臉書發文，國民黨這場「以罷制罷」最終落得「大烙賽」的下場。他直指，隨著34名被告集體認罪，過去那些護航並指控司法是「政治迫害」的人，現在應先向社會大眾道歉。

民進黨立委王定宇。（圖／資料照）

王定宇強調，他身為第一個告發偽造文書與違反選罷法的受害當事人，對於這些犯案者在認罪後尋求和解的舉動，希望聽取大眾的意見。

對此，網友表示，「千萬別和解」、「為什麼要和解，讓他們去接受懲罰，今天心軟，明天他們就繼續弄」、「應該給他們一個教訓」、「國民黨至今不止仍未就偽造文書一事道歉，還更囂張⋯⋯後面指使的藏鏡人仍躲在後面耀武揚威」、「黃鼠狼給雞拜年...你覺得呢」。

事實上，早在2025年3月，王定宇就曾揭露國民黨罷免連署充滿違法亂象。當時他指出，連署書中不合格份數高達1233份，甚至驚見99名「死者連署」的荒謬情境，不合格率居於首位。王定宇當時便痛批，國民黨黨工偽裝成公民團體，透過違法偽造手段傷害台灣民主，因此率先向台南地檢署提出告發，要求檢調單位速辦嚴辦。

