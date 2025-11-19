即時中心／温芸萱報導

國民黨基隆市黨部昨（18）日上架一支短片，指稱「沒有充電樁卻一直喊要電動公車，就像巨嬰行為」，引發地方議員反彈。基隆市議員許睿慈表示，這種將公共議題簡化為戲謔語言的做法，不只模糊焦點，甚至完全顛倒是非，把市府自身的政策跳票包裝成別人的要求，令人難以接受。

許睿慈指出，基隆市公車問題積弊已久，市民最擔憂的是「老舊車輛頻頻拋錨」所造成的安全風險，而不是影片中所描述的「硬要電動公車」。他強調，市府在不敵拋錨壓力，於去年承諾兩年汰換全市公車並建置充電場站，同時興建八座電動車充電場站，以改善營運狀況。然而，公車處卻因預算估算錯誤，導致八個場站至今「一個都沒有動工」，沒有充電場站，電動公車當然上不了路。國民黨市黨部完全搞錯問題核心，甚至倒果為因，把市府自己的錯誤包裝成別人的要求。

廣告 廣告

快新聞／國民黨「充電樁巨嬰說」挨批！基隆議員怒：把市府的錯誤包裝成別人的要求

許睿慈表示，他和市長在議會討論交通安全與權益，但國民黨卻用戲謔、輕蔑的方式做短影片，是對基隆市民期待與需求的否定。（圖／翻攝自基隆市議會影音平台）

「怎麼會變成是要求公共運輸改善的人是巨嬰？」，許睿慈質疑，市府自己喊出要蓋八座場站、自己提出時程、自己編列預算，如今卻把施政跳票的問題轉嫁給民意代表與市民。

他進一步說明，基隆市民的痛點並不是網路影片，而是日常交通的不便：有人因公車漏油摔倒受傷、有人在寒風暴雨中等待一小時卻看不到車班資訊，也有人在通勤途中遇到車門故障被迫中途下車。這些都是實際存在的生活壓力，但國民黨市黨部卻用戲謔、輕蔑的方式做短影片，是對基隆市民最真實的期待與需求的否定。

許睿慈批評，國民黨基隆市黨部的影片不僅是在影射民代，更形同把所有期待公車改善、盼望電動公車上路的市民都視為「巨嬰」。這種態度不但不負責任，更反映出對公共政策的冷漠、對市民生活的輕視。他最後呼籲，公共運輸改善不是口水戰，而是關係市民安全、城市發展的重要工程。與其花時間製作側翼影片嘲諷市民與民代，不如共同思考如何讓公車更安全、班次更穩定、政策更到位，這才是政黨應該展現的高度。

原文出處：快新聞／國民黨「充電樁巨嬰說」挨批！基隆議員怒：把市府的錯誤包裝成別人的要求

更多民視新聞報導

中常委高喊「統一、回歸祖國」！遭國民黨停職怒嗆：沒說武統

楊宗緯返台養傷「養出民怨」？鄰居爆：他家人隨地便溺

沒在怕！日本熊害破紀錄 十月台人訪日再創新高

