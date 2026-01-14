國民黨：嘉義縣採在野共推人選 拚3月底完成22縣市提名

對於民進黨推派民進黨立委蔡易餘參選嘉義縣長，國民黨組發會主委李哲華今天(14日)表示，嘉義縣對國民黨而言是艱困選區，未來會加快在野共推人選的腳步。他並透露，國民黨將於3月底完成22縣市長選舉提名作業。

繼去年底完成首波縣市長提名，國民黨持續在各地協調縣市長人選。黨中央與地方提名協調小組14日針對新竹縣長選舉提名召開第2次協調會議，有意參選的立委徐欣瑩及新竹縣副縣長陳見賢協調破局，確定將回歸國民黨公職人員選舉提名辦法規定辦理黨內初選，屆時將以黨員投票佔3成、民調結果佔7成為依據，決定最後出線人選。

廣告 廣告

國民黨組發會主委李哲華在中常會後受訪表示，初選方式已行之多年，黨中央將先公告、開放黨員領表與登記、舉行政見會、進行民調與黨員投票，所需時間約40天。

針對民進黨宣布推派立委蔡易餘參選嘉義縣長，李哲華首先祝福蔡易餘，接著表示嘉義縣長期由民進黨執政，對國民黨而言是相對艱困的選區，因此希望採取在野合作。國民黨立委王育敏也曾表達過成功不必在她，國民黨目前接觸好幾位在野人士，未來會加快在野共推人選的腳步。

至於宜蘭縣長、花蓮縣長提名作業，李哲華表示，中央與地方提名協調小組將於16日邀請立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德協調產生候選人的方式；另外，花蓮地方提名協調小組已經和吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝討論過，花蓮縣黨部則建議以全民調方式決定其中一人參選。

李哲華指出，國民黨將於3月底前完成22縣市長提名作業。李哲華：『(原音) 扣除已經徵召4位，台南、高雄、屏東、台東，6位連任的縣市長，雖未經過中常會徵召，依照提名特別辦法已經正式的徵召，10位縣市已確定人選。其他部分，主席希望我在3月底前完成相關提名作業。』

國民黨主席鄭麗文則在中常會上發表談話時，把近日遭南韓檢方依內亂罪求處死刑的前南韓總統尹錫悅與賴清德總統對比，示警要大家警惕賴總統可能鋌而走險，複製尹錫悅路線。她呼籲熱愛民主、法治、自由及信仰中華民國憲法價值的公民，都要跟國民黨站在一起，防止賴總統漸走偏鋒，推出犧牲大家安全、性命與國家未來、孤注一擲的任何危險作法。(編輯：宋皖媛)



國民黨主席鄭麗文則在中常會上發表談話時，以近日遭南韓檢方依內亂罪求處死刑的前南韓總統尹錫悅與賴清德總統對比，示警要大家警惕賴總統可能鋌而走險，複製尹錫悅路線。(趙婉淳 攝)