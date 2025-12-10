國民黨、國台辦稱「鄭習會」傳聞無中生有...民進黨酸：兩邊約好了同一鼻孔出氣？

媒體日前報導「鄭習會」有「三張門票」前提，包含阻擋賴總統提出的國防預算，而國民黨確實也二度擋下該預算。民進黨發言人吳崢今（10）日表示，國民黨主席鄭麗文稱其是民進黨編故事、國台辦也說民進黨無中生有，「兩邊似乎約好了」，如果兩邊講的話完全一致，那「鄭習會」也只會淪為取暖。

媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平「鄭習會」可能在農曆年前後舉行，北京更提出「三張門票」前提，包含賴政府提出的軍事採購預算不該通過等。不過，國台辦發言人陳斌華今日表示，相關報導是無中生有。

廣告 廣告

民進黨發言人吳崢今日在中常會後對此回應，他表示，有媒體報導，中方對鄭麗文提出要求，包含要國民黨在立院杯葛、阻擋強化台灣國家安全預算，同時也要刪除國民黨內對於中國不友善的論述，這樣的消息出來，鄭麗文主席不去澄清、不跟社會對話，說明她所領導的國民黨立場，反而把矛頭對準民進黨，說民進黨在編故事，今天看到國台辦也攻擊民進黨無中生有、捕風捉影，這是非常奇怪的事情。

吳崢指出，無論國民黨、國台辦「兩邊似乎約好了」，有默契把矛頭對準民進黨政治攻擊，但都沒有對這些報導內容作說明。

吳崢並說，鄭麗文、國民黨事後官方回應強調，他們願意為了兩岸和平跟中國溝通，但溝通的前提是建立在兩邊意見、立場有所不同，「但我們看不到國民黨跟中共立場有什麼不一致，如果兩邊講的話完全一樣，其實沒有溝通必要，未來有鄭習會也只是淪為取暖，這是國民黨想要的嗎？」

吳崢質疑，國民黨對中共是完全配合服從、還是有底線要守住？這是台灣人民會有的疑問，鄭麗文只要出面說清楚就好，反之如果說不清楚，看到永遠是國民黨、國台辦一個鼻孔出氣，無怪人民會有這些感受。

另外，國民黨日前也於立院再度擋下國防特別條例，吳崢怒轟，國民黨嘴巴說沒有配合中共要求，身體上在立法院做的就是不讓國防預算條例付委審查，嘴巴上說沒有、身體卻很誠實，「其實就是說謊、欺騙台灣社會，人民的眼睛是雪亮的，會看穿這樣虛假的謊言。」

（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）

更多放言報導

習近平下令國民黨「阻擋軍售」？趙怡翔談「朱立倫是贊成的」：相信很多藍白委員同意、但少數人意見凌駕…籲共同思考、檢視：為什麼有人反對？有什麼不合理原因？

「助理費除罪化」自肥被罵到臉歪、國民黨團暫緩處理...許美華：民意壓力大藍營還是會怕！