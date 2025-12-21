國民黨「執政5縣市」2026沒戰將？沈富雄曝結局：有可能全部失守

即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026選戰，多縣市人選已陸續拍板，選對會預計農曆年前完成提名或徵召。媒體人黃暐瀚先前提到，綠營有望翻轉目前由國民黨執政的5縣市，分別為宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市。對此，前立委沈富雄則預測，藍營確實非常危險，有可能5席全丟。

沈富雄日前接受《POP大國民》專訪，針對目前由國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市，他表示「非常危險」，因為藍營沒有戰將，大家也都看得出來該情況。他也預測道，藍營可能會丟掉上述5縣市，起碼4席失手，也有可能5席全丟。

接著，沈富雄指出，雖總統賴清德、行政院長卓榮泰搞得天怒人怨，不過民進黨選情仍不算差，要是5縣市都由綠營贏下，或是取得4席，且沒有丟掉高雄市，那就算小勝；另一種情況是，若國民黨丟掉4至5席，也沒搶下高雄，那藍營算輸。

沈富雄進一步說明，2026大選即將到來，除了6都之外的縣市，大概都是勤跑地方、積極經營的人會居上風。不過他也認為，2028總統大選是另一回事，2026結果都不影響，而眼下的憲政僵局恐怕會持續到2028。

