國民黨「擋軍購換國共智庫論壇」？國台辦氣喊：造謠！我們的立場很明確

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨昨（27）日第十度在立法院封殺總預算，以及國防特別預算條例。國民黨、國台辦也同時在今（28）日上午10時宣布，國共智庫論壇在2月舉辦。不過，對於媒體報導指是用阻擋軍購來換國共智庫交流，國台辦稱，造謠誣衊，「我們的立場很明確」，願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士加強交流交往。

國台辦發言人張晗今天在例行記者會宣布，經國共兩黨相關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。本屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。

不過，對於《自由時報》報導，指國民黨用擋軍購來換取宣布舉辦國共智庫交流，張晗稱，「我們的立場很明確」，願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

張晗聲稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖倚外謀獨、以武謀獨，不斷造謠誣衊，阻撓破壞兩岸正常交往，煽動反中抗中，製造綠色恐怖，妄圖欺騙台灣民眾，謀取政治私利。

張晗嗆，其所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的島內主流民意，嚴重損害台灣同胞的切身利益，把台灣推向動盪不安、兵凶戰危的險境，「台灣社會各界對此已經表達強烈的不滿，和堅決的反對」。

