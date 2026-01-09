國民黨：支持退休警消年金共同訴訟 將負擔律師費用

（中央社記者王承中台北9日電）行政院暫緩編列提高警察人員所得替代率預算，國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，民進黨政府法律講不贏乾脆不遵守法律，國民黨將免費提供律師等各項支援，全力支持退休警消捍衛權利，提出共同訴訟。

行政院8月通過民國115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，並強調暫緩編列主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此會聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

吳宗憲、發言人江怡臻、前國民黨立委游毓蘭、全國退警總會榮譽總會長耿繼文、全國退警總會總會長黃啟澤及律師蔣宗佑等人，今天在國民黨中央黨部召開「捍衛權利，依法提告，退休警消年金共同訴訟」記者會。

吳宗憲表示，民進黨政府現在是吵不贏就叫側翼攻擊，法律講不贏乾脆直接不遵守法律。呼籲收到退休審定函的退警儘速依據退警總會的建議提復審，保障自己的權益。

吳宗憲表示，另外也會打一般給付之訴，請退警備好相關資料交退警協會，由協會跟國民黨對口，國民黨已成立司法正義律師團，將負擔律師費用。

游毓蘭指出，法律必須執行，承諾必須兌現，更要停止對軍公教警消制度性的霸凌。如果行政院持續藐視國會，踐踏法制，退警將不再沉默，會用一切合法的方式抗爭到底。這是為了台灣的法制，為了中華民國的公平正義。

黃啟澤表示，去年立法院三讀通過、總統也公布施行的法律，行政院卻不編預算，最近各機關陸續發出退休金行政審定函，行政機關原本應該依照規定發給退休金，但實際上卻沒有，甚至還繼續砍到刀刀見骨，讓全國退警非常憤怒，呼籲政院立即依法給予應有的權益，退警總會也會全力協助大家爭取權利。（編輯：翟思嘉）1150109