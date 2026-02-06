國民黨「新竹縣長初選」預測民調曝光 2強相爭分析一次看

新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩，都在爭取參選新竹縣長。（圖／翻攝自陳見賢臉書／徐欣瑩臉書）





國民黨新竹縣長初選採「70%民調+30%黨員投票」模式決議出最終人選。目前由立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢，2人角逐代表國民黨參選縣長的資格。《鋒燦傳媒》今（6日）公布國民黨的新竹縣長初選民調，並納入潛在對手民進黨籍的竹北市長鄭朝方對比民調進行分析。

國民黨初選背景

國民黨新竹縣長初選採「70%民調+30%黨員投票」模式決議出最終人選，有意參選的徐欣瑩則質疑，陳見賢身兼國民黨新竹縣黨部主委的，是否有「球員兼裁判」的情況。

廣告 廣告

對此，陳見賢於1月29日宣布請辭黨部主委表示，「見賢完成相關程序後，我將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我，讓黨內回歸理性」。

不過徐欣瑩則認為，陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，表達嚴正抗議與憂心，並在1月31日突喊，「若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮！」

民調結果

政黨對比民調

對戰組合 國民黨候選人 支持度 鄭朝方 支持度 陳見賢 vs 鄭朝方 陳見賢 50.2% 鄭朝方 31.1% 徐欣瑩 vs 鄭朝方 徐欣瑩 43.8% 鄭朝方 35.9%

註：數據為整體樣本支持度，單位為百分比（％）。

黨內互比民調

對比組合 候選人 支持度 黨內互比 陳見賢 41.8% 徐欣瑩 33.8%

註：單位為百分比（％）。

政黨傾向交叉分析

對戰情境 選民類型 陳見賢 徐欣瑩 鄭朝方 陳見賢 vs 徐欣瑩（黨內互比） 國民黨選民 47.5% 35.5% — 民眾黨選民 38.8% 44.8% — 中間選民 28.0% 17.6% — 陳見賢 vs 鄭朝方 國民黨選民 74.3% — 13.3% 民眾黨選民 33.3% — 52.2% 中間選民 23.0% — 33.7% 徐欣瑩 vs 鄭朝方 國民黨選民 — 59.1% 21.9% 民眾黨選民 — 47.8% 47.5% 中間選民 — 19.3% 36.7%

註：「—」表示該對戰情境中未列入比較之候選人。

年齡層支持度分析

對戰情境 年齡層 陳見賢 徐欣瑩 鄭朝方 陳見賢 vs 徐欣瑩（黨內互比） 20–29歲 24.9% 47.3% — 30–39歲 38.2% 34.7% — 40–49歲 53.4% 27.7% — 50–59歲 42.1% 33.9% — 60–69歲 44.3% 34.7% — 70歲以上 43.5% 23.0% — 陳見賢 vs 鄭朝方 20–29歲 38.2% — 46.9% 30–39歲 39.5% — 41.9% 40–49歲 54.2% — 34.3% 50–59歲 52.8% — 26.3% 60–69歲 60.7% — 17.8% 70歲以上 58.4% — 14.1% 徐欣瑩 vs 鄭朝方 20–29歲 — 48.0% 37.5% 30–39歲 — 39.1% 44.6% 40–49歲 — 36.9% 46.1% 50–59歲 — 45.3% 33.3% 60–69歲 — 54.0% 26.5% 70歲以上 — 43.8% 18.8%

註：「—」表示該對戰情境中未列入比較之候選人。

民調取樣

該民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。



更多東森新聞報導

陳宗彥驚傳「身體不適」送急診 進加護病房觀察中

復興空難唯一倖存空姐 宣布領表初選

民進黨初選震撼彈！自稱民進黨寶寶 陳怡君遭重懲停權

