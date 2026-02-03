國民黨「李劉會」何時登場？ 劉和然重申配合黨部安排

新北市副市長劉和然對「李劉會」表示，配合國民黨新北市黨部安排。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜表示，一切按照既有步驟往前走。（王揚傑攝）

國民黨新北市長選舉人選懸而未決，外界關注台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然何時會面？劉和然今（3）日指出，國民黨新北市黨部程序和節奏的控管很清楚，先訂好在農曆年前，時間、地點我們都尊重黨部決定，黨部主委黃志雄在處理時一定非常公平、中立。另對於個人目前規畫，劉和然表示，大概會在臉書談一些自己的看法，這幾天也會到第一個服務的地方蘆洲去看一看。

劉和然說，現在是新北市黨部在做程序跟節奏的控管，時間的安排很清楚，就是先訂好最後的期待值是在農曆年前，至於中間怎麼約包括時間、地點等，我們都尊重黨部的決定，包括公不公開、如何進行，所以沒辦法直接回答。我們就是尊重黨的節奏跟機制，配合黨部的安排。

新北市長侯友宜也表示，我們現在一切按照既有的步驟，一步一步穩定的往前走，大家放心，我們找到適合的人，讓市政能夠更好。

對於國民黨新北市黨部主委黃志雄、前中廣董事長趙少康對李四川都有不錯的評價，劉和然回應，在選舉的階段，每個人的意見表達都要予以尊重，這也是民主機制裡最成熟的部分。昨天黃志雄主委也特別透過管道跟自己打招呼，他說，其實在接受訪談的時候，是因為在特定的主題下，要去對國民黨被提到的個人去做分析，而不是他以主委的角色來分析，現在被關注的人選。

劉和然強調，黃志雄主委在處理現階段的機制，是非常的公平，他個人也很清楚，他身為主委，一定要非常的中立。選舉是一時的，重要的是如何讓新北市愈來愈好，以國民黨這幾年的執政成果，市民是非常的肯定，所以我們要按照我們的節奏來走，不要因為外在的討論，或是對手的節奏，而把自己的腳步打亂，會很可惜。

劉和然說，國民黨的支持者還是黨員同志有一些擔心，對今年底的選舉其實是好的，各縣市都是一樣，每場仗要打都不是想像中那麼簡單，大家要一步一腳印，可是目標是一致的，希望把自己想要經營的城市經營好，是從政最大的目的。

另對個人目前的規畫，劉和然表示，個人的部分大概會在臉書談一些自己的看法，前一陣子回到自己的故鄉，到出生的地方竹塘鄉，讀小學、國中的二林鎮去走走，這幾天也會到師大畢業以後，第1個服務的地方蘆洲國中，也會到蘆洲去看一看，讓新北市民知道，有一群夥伴在默默為這個城市努力。

