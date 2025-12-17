國民黨：沒有「貪污5法」 只有「貪污政黨」

國民黨文傳會主委吳宗憲17日在中常會後受訪，回應時事議題。(記者張嘉明攝)

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨發言人吳崢今日批評國民黨立委強推內容貪婪醜陋的「貪污五法」，令人感受到熟悉的國民黨回來了，國民黨文傳會主委吳宗憲回應，國民黨內部從來就沒有「貪污五法」這個名詞，事實上只有「貪污政黨」，也就是民進黨，發言者沒有水準，所以他不予評論，並再次強調所謂的「貪污五法」完全是民進黨自己幻想出來的，沒有評論價值。

有關新竹市長高虹安涉貪案獲高等法院判決貪污治罪條例部分無罪，吳宗憲表示，我國存在很多定性不明的狀況，就連高院法官都不太清楚助理費的性質，因此確實需要加以解決，他以自己過去擔任檢察官時，遇到非常多的大學教授被移送貪污治罪條例案，而原因是詐領國科會補助款，後來高檢署開會就國科會補助款定性後，全部改以偽造文書罪緩起訴處分。

吳宗憲說，我國早期對於公立醫院醫生收受病患紅包，許多老師收受學生家長禮物，也是用貪污治罪條例偵辦，經過司法定性後，如今這些案件頂多以背信罪處理，他強調，很多事情需要司法定性，而非流於政治口水，民進黨批評助理費明確定性就是挺貪污，難道大學教授、醫生也都是貪污？如果就連高院法官也搞不清楚助理費性質，司法機關與執政黨刻意模糊，把助理費問題拿來當成政治攻擊的武器，就很不應該。

關於民進黨立委吳思瑤質疑立法院的函文解釋，成為高虹安獲判無罪的關鍵，吳宗憲表示，吳思瑤指稱立法院干預司法，這是對於法律概念的法盲極緻，也完全搞不清楚法律規定與司法運作，如果法官無法判斷案情時，通常會詢問主管機關，今天主管機關根據法官來函做回覆，這叫什麼干預司法？

他強調，法官或檢察官經常會函詢各主管機關與民間企業，而函詢回來的資料並不會拘束法官的判決，只是列為參考，所以並不存在干預司法問題，在台灣只有執政黨會干預司法。

