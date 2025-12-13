國民黨：「炸藥之王」到底何方神聖 國防部、中科院量身訂做發財生意？

〔記者施曉光／台北報導〕針對國防部軍購被爆「福麥國際室內裝修公司」承攬炸藥採購案，國民黨今日表示，福麥公司不僅得標國防部總計15億元的RDX海掃更炸藥採購案，還被踢爆3月就已承接中科院1.2億「女王炸藥」採購，相關標案條件更疑似量身訂做，該黨諷刺說，「『炸藥之王』到底何方神聖，國防部、中科院量身訂做發財生意？」

國民黨還表示，審計長在立法院備詢中才剛點名，中科院內許多產品都有偽造產地、洗產地問題，如今國防部、中科院接連爆出軍火採購的重大爭議，福麥負責人持續神隱，民進黨政府忙著擦脂抹粉，背後是否潛藏不法利益？誰又是幕後藏鏡人？

國民黨表示，嚴正要求工程會、政風單位立即啟動稽核及調查，向國人清楚交代，並強調絕對不允許民進黨把國防安全、人民納稅錢，當作「綠友友」的發財之道！

國民黨指出，根據立委王鴻薇、馬文君、徐巧芯揭露，福麥去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，在完全沒有軍火進口的實績下，短短3個月內就轉型成大型軍火商，先後接下中科院、國防部的標案，一路開綠燈，而且國防部RDX炸藥採購案後續還有近9億元的開口合約，總標案金額高達近15億元，立委吳宗憲也質疑限制性招標要邀請「2家以上」比價，為何本案「只有一家獨門生意」？難道是量身訂做？針對「單一廠商投標」且「資格顯不相當」的異常情形，應該立案調查有無人謀不臧！

