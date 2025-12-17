國民黨：現任優先 竹市長選舉一定禮讓民眾黨

面對明年縣市長選舉「藍白合」，新竹市長高虹安昨天接受本報專訪時表示，如何顧全大局協調與整合，考驗兩黨的溝通能力，這是一門非常困難的功課。民眾黨主席黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情；國民黨也表示，現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」。

今年大罷免，讓藍白合作更緊密。高虹安分析，因大罷免本身就只有「同意」或「不同意」兩種對立結構，藍白當然會走向合作，加上新竹市是全台唯一市長、立委「雙罷免」同時進行的城市，使藍白合作態勢更為明顯。確實不少人認為要延續氣勢推動二○二六、二○二八年藍白合，但「縣市長、總統選舉與大罷免不同」。

高虹安說，當年新竹市長「三腳督」出現棄保現象，也是因為自己陣營逐漸爬升到民調領先位置，對部分藍營支持者而言，選戰後期自然會出現取捨，是相當自然的選民心理。

黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情。藍白兩黨過去面對大惡罷，大家齊聚新竹並肩作戰，「我們都在同一艘船上，沒有人是局外人」，不僅國民黨全力相挺高虹安，民眾黨也全力支援立委鄭正鈐，「接下來在二○二六年選舉，新竹市會是第一個達成共識的地方」。

黃國昌說，相信國民黨主席鄭麗文也會同意，儘管這是一個好的開始，但是依然要戒慎恐懼，因為判決尚未完全確定，檢察官一定會上訴最高法院，很多事情現在還很難說，如同民眾黨前主席柯文哲所言，「不要低估民進黨無恥的程度」。

國民黨組發會主委李哲華表示，二○二六年縣市長提名辦法，在藍白合條款以雙方合作爭取勝選為目標；基於現任優先及雙方合作的誠意與善意，新竹市長一定禮讓民眾黨。

