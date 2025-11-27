國民黨８縣市長12月完成提名

國民黨團總召傅崐萁（圖）、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等國民黨立委，二十七日中午在台北喜來登飯店宴請國民黨副主席兼秘書長李乾龍。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

國民黨立院黨團二十七日宴請國民黨副主席兼秘書長李乾龍。李乾龍在會中向黨籍立委說明二０二六縣市長提名特別辦法，請黨籍立委支持；黨中央預計十二月中旬前完成藍營連任縣市長提名，以及高雄市長、屏東縣長由藍委柯志恩、蘇清泉出戰。

國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨主席鄭麗文在未就職前就到立法院拜訪黨團，這次黨團則宴請李乾龍。李乾龍身兼非常多的責任跟重擔，不只要籌措國民黨的資源、費用，還肩負明年九合一大選的整合。

與會人士轉述，李乾龍表示，會在十二月中旬前完成連任縣市長的提名，如基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣及連江縣，也包括高雄市長、屏東縣長將分別提名國民黨立委柯志恩、蘇清泉出戰。

另外，將在明年尋求連任的台北市長蔣萬安下午在議會接受市政總質詢中，對於選戰議題表示，現在完全沒有在想選舉的事，就是全力拚市政，但他會持續一步一腳印，戰戰兢兢、絕不鬆懈。

至於雙城論壇進度？蔣萬安說，目前規劃落在十二月底，朝他親自率隊前往的方向進行，舉辦時間長短不是特別重要，而是能有實質市政交流。現在還在持續跟上海方協調，還有許多行政細節未定，有進一步結論就會跟大家報告。