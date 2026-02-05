國民黨《萊爾校長》團隊挨告 對方竟是《零日攻擊》製作團

國民黨前發言人楊智伃。 圖：國民黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨去年推出《萊爾校長》影片的製作團隊成員「阿祐」今（5日）指出，他們與國民黨前發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊，今年突然疑似被《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，令他們匪夷所思。楊智伃則嗆稱，要告就來告，他們沒在怕。

阿祐指出，國民黨新媒體團隊（朱立倫擔任國民黨主席時期）於2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告《7／26投不同意罷免-假訊息篇》，突然在2026年被疑似《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法。

廣告 廣告

阿祐諷刺，《零日攻擊》製作團隊似乎認為，窮到叮噹響的國民黨新媒體部，侵犯了他們那1億元鉅製的著作權？他們甚至感到一絲榮幸，這邏輯上大概是相當於指控一架單車抄襲法拉利的引擎構造。因為他們肯定抄不了《零日攻擊》那種「煉金術」般的融資手腕。

阿祐指出，對方在提告的證據中，指他們用 AI 生成的「枯黃野芒草」，是抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。

阿祐表示，他們始終相信，戲仿是網路時代的搖滾樂，嘲諷是對惡質強權的手段。這個世界最荒謬的，不是強權打壓，而是敢於砸一億以上的納稅錢，卻不敢直視自己的作品只是昂貴且無效的政治文宣的事實。面對秋後算帳，他們不會畏懼，更不會停止監督的角度，如果連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請「玻璃心碎裂險」比較快回本。

楊智伃也諷刺，對方控告的內容，竟然只針對其中短短幾秒鐘的一大片「不同顏色的芒草」。對方主張，他們用 AI 生成的「枯黃野芒草」，抄襲了對方花高價實拍的「翠綠青草」，原來只要資本夠雄厚，連芒草都能變成專利？這次提告，到底是嫉妒心作祟？還是玻璃心破碎？硬是抓著一片顏色不同的芒草不放，隔了將近半年才對他們團隊提告。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

曝新任中常委宣誓「落實習近平思想」張育萌轟：國民黨自我染紅沒有底線

李貞秀爭取提名隔天秒離婚！律師：是中國派來的特工？柯文哲為何硬要保她？