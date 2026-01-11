國民黨《萊爾校長》紓壓球滯銷3000顆？「風向123事」：即日起一起幫忙賣

國民黨《萊爾校長》紓壓球。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

去年曾一度熱銷的《萊爾校長》紓壓球，今傳出滯銷3000顆。國民黨前《萊爾校長》製作團隊（原國民黨新媒體部黨工）的「風向123事」今在臉書表示，即日起「我們一起幫忙賣萊爾球」，「黨有難，幫忙擔」。

「風向123事」團隊表示，過去在國民黨面臨大罷免的風險時，自己身為國民黨的年輕人不曾怨天尤人，努力推動多支創新廣告，深信唯有創意與努力才能爭取主流民意支持。

「風向123事」團隊指出，在前主席朱立倫時期，由於《萊爾校長》廣告風潮，引發粉絲對周邊商品的期待，又因為黨工的司法案件籌訴訟費用款項，當時的黨中央推出萊爾球，推出後曾經一度熱賣。

「風向123事」團隊表示，今天團隊仍相信當國民黨有難，有很多好朋友會一起站出來幫忙，也相信總統賴清德的荒唐，會讓萊爾球持續暢銷。

