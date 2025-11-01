國民黨《萊爾校長》終極彩蛋篇 20大細節梗大公開
要聞中心／綜合報導
國民黨《萊爾校長》系列廣告掀起熱議，31日推出番外篇，《政客爽》粉專揪出影片中將近20處細節梗，包括「川普」、「20+N」關稅、陳其邁「高雄大峽谷」。粉專問，「這次藏的細節梗比上一部正片還要多，大家還有看到哪些隱藏梗嗎？」
萊爾校長終極彩蛋篇細節梗整理：
1.柯建銘開頭手上馬賽克的應該是菸，他曾多次在立法院室內違法抽菸。
2.車上乘客可能為中國紅熊沈伯洋、卓榮泰、王義川、吳思瑤、徐國勇、綠友友。
3.眾所皆知中國紅熊的梗是「沈伯洋父親曾做中國大陸生意大賺人民幣」。
4.中國紅熊頭上應該是針孔攝影機(?)，現實中他曾自稱家裡門口被監視。
5.長得像徐國勇的乘客，衣服上的禁止符號看起來像是「姑婆芋」，他曾誤食姑婆芋中毒。
6.手機聲第一次出來「怎麼樣大罷免大成功」大家都是開心的笑容，後續第二段「不要再瘋罷免了，我很後悔投給民進黨」，大家呈現驚恐的表情，這段話應該是台南風災時災民對民進黨的抱怨。
7.車上最後面有個小標誌「BAN」，圖案是被淘汰的八炯跟閩南狼。
8.萊爾校長旁邊的三明治暗示的是「三民自」，屁股下的是韭菜(我猜意味著割青鳥韭菜)。
9.萊爾校長稱「拍手還要我說哦」，現實中賴清德每次演講都開口要大家鼓掌。
10.車上柯建銘撥打給吳思瑤，吳思瑤拒接把手機丟出窗外。回顧現實中在大罷免失敗後，民進黨立法院黨團全體辭職，吳思瑤稱「不敢接柯建銘電話」，拒絕慰留。
11.吳思瑤丟出電話砸到的人是陳其邁，他暴怒喊「我震怒了」，現實中每次高雄出事、陳其邁就會無能震怒。
12.車外出現的場景有：火力發電廠（象徵空汙）、高雄大峽谷（盜採砂石破壞生態）、用帆布蓋著的房子、修屋頂的人（台南風災賴清德曾叫災民自己爬上屋頂修）最親民的萊爾校長紅布條（淡江大橋通車曾有紅布條寫「最親民的總統賴清德」）。
13.萊爾校長手機鈴聲很明顯是「王世堅的從從容容游刃有餘」
14.打電話來的川督察應該是川普，圖案跟聲音很相似
15.川督察稱「魯莽的萊爾校長」，現實中美國TIME雜誌曾批評賴清德是魯莽領導人。
16.川督察警告賴清德不要弄學生活動，這裡隱射的事件應該是媒體曾報導美國施壓賴清德停止團結十講，認為內容有問題。
17.萊爾校長稱「別稱呼我萊爾校長、叫我區特就好」，現實中民進黨曾反擊國民黨才是「區特」。
18.萊爾校長邊講電話、手上邊用麻將排列「三萬、二萬、二筒、一筒」，圖案看起來組合就是「32:0」(大罷免失敗)，手機右側的九萬應該是嘲諷林飛帆的月薪九萬梗。
19.數學公式20+N，暗指美國對台關稅20+N%，當時第一時間賴政府對外稱關稅是20%，但實際沒有讓全民都了解其實「有好幾個產業20%外，還要疊加原關稅」。
20.這部片有三個片段，第一個片段是動畫延續823大罷免及公投期間國民黨最成功的宣傳片「萊爾校長」、第二個片段延續是大受好評的國民黨「726翻桌宣傳片」、第三個謝龍介的片段是延續2024大選國民黨曾拍攝「修車廣告」反諷民進黨的「在路上」宣傳片。
何啟聖/權力的模糊邊界：從普丁到賴清德的治理敘事
直播/藍天再現！鄭麗文今正式接任黨主席 「流程＋亮點」一次看
綠營狂打鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 沈政男：川普也這麼說
