國民黨「超級鐵票區」40年資深議員退休 各路人馬搶插旗永和



2026九合一大選開打，被視為國民黨「鐵票倉」的新北市永和區戰況異常猛烈，從政長達40年的資深藍營議員連斐璠宣布退休且無交棒人選，黨內各路人馬虎視眈眈，盼能在優勢選區插旗卡位。據掌握，前國民黨主席朱立倫親信、前國民黨發言人楊智伃，前黨主席洪秀柱秘書李珮媜，以及永和區民治里長陳以樂，3人都在去年底積極拜會永和各大聯誼會，希望獲得在地組織力挺參選麗園。不過，楊被地方重要輔選人士以「永和需要土生土長的人」為由勸退，形成陳、李兩人競爭的局面。

國民黨世代交替風起 永和選情大洗牌

新北市第7選區（永和區）議員席次，自2018年從4席減為3席後，一直維持「2藍1綠」席次分佈，曾任永和秀朗國小教師的連斐璠、新北市副議長陳鴻源地方實力堅強，均已連任民代長達40年；民進黨則由羅文崇和許昭興相互競爭，輪流當選議員。然而，連於去年9月傳出無意繼續競選連任，表示願將位置讓給年輕人，給國民黨青年一個公平的競爭環境，透過正當的民主機制出線接棒，為這個近半世紀未有重大變動的選區，投下一顆超級震撼彈。

連斐璠服務40年畫句點，陳鴻源則選擇續戰，2人在地深耕40年的實力，早已是鐵板一塊。

永和拒「空降部隊」 只認土生土長的在地守護者

據了解，藍營除了永和區民治里長陳以樂，以及永和區工商婦女聯誼會長李珮媜已公開表態角逐議員空缺外，黨內各方勢力也對這個「鐵票倉」虎視眈眈，盼能安排子弟兵「卡位」參選議員，接下連斐璠經營40年的基層藍軍選票。據悉，去年9月「大罷免」甫結束、國民黨主席改選鬧得沸沸揚揚之際，外界盛傳將出戰台北市第3選區（松山、信義）議員的楊智伃，就曾透過熟識永和的黨內要角介紹，與永和大型聯誼會及商會成員會面，表達希望參選永和區議員的意願。

知情人士透露，國民黨地方輔選要角們對於曾任新北市長的朱立倫並不陌生，也相當肯定朱帶領的黨中央空戰能力，激讚楊智伃作為國民黨青年的付出跟戰績。然而，多位重量級輔選人士直言，永和就像一個相當團結的大型社區，選民結構隨著時間推進不斷變化，若非土生土長的在地子弟，缺乏長年經營、了解區域事務，恐怕很難得到選民認同，不給楊參選永和區議員的機會。

空戰天后難破「永和結界」，基層揭殘酷真相，非在地耕耘，誰來都沒機會。

即便是朱立倫愛將的楊智伃，曾表達有意願攻下議員席次卻難

該人士指出，永和基層藍軍組織嚴密，包含清潔隊、義消、義警、里長及攤商聯誼會，還有國中小家長會、國民黨青工會和婦女會等，沒有花上幾年時間持續經營，沒辦法獲得他們的支持，「陳鴻源、連斐璠甚至藍委林德福都『40年如一日』，幾乎每天都出席各團體的餐會和活動。」他表示，「外地人」想透過單一系統介紹就打入永和根本不可能，甚至連新北市長侯友宜都曾想推派子弟兵來永和參選議員，最終也被永和輔選要角勸退。

陳以樂搶先拜碼頭獲勉勵 李珮媜找「柱姐」固樁

據悉，陳以樂宣布角逐連斐璠議員缺額前，已先向連表達參選意願，在得到連的正面回覆及勉勵後，才至永和各大市場及商圈發放參選文宣，一舉掛上15面競選看板，強調台大政治碩士學歷及里民服務經驗，積極打響自身知名度和從政理念，拓展永和區選民票源。李珮媜則是把握過去擔任多項黨部活動「麥克風手」的優勢，並請洪秀柱於去年11月黨慶活動時為她的能力背書，極力鞏固婦女會、區黨部藍軍，將重心放在黨內基層經營。



陳以樂主打學歷與服務，李珮媜強攻黨務與基層。

值得一提的是，雖然兼任國民黨永和區黨部主委的林德福日前表示，將依照國民黨初選辦法，優先以協調達成人選共識，協調不成後將以黨內初選推派1人競選連斐璠議員缺額，但據掌握，李珮媜曾向國民黨新北市黨部建議，應依過往選戰經驗提名「1男1女」議員候選人，確保較廣的選民票源，讓永和穩定2席議員結構，希望提名小組考慮直接徵召她參選，目前尚未得到黨部回覆。



林德福才定調初選，李珮媜卻拋「徵召令」盼保送上壘，不過目前黨部尚未鬆口。

對於曾評估參選永和市議員一事，楊智伃回應表示，謝謝大家的關心，她堅定在台北服務的決心，包括求學過程、親戚生活圈都在台北市，自己也住在松山信義區，未來會持續展現戰力，讓台北市民看見新世代為民服務的信念。（責任編輯：王晨芝）

