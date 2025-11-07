國民黨：鄭麗文當選20天以來 黨員新增2405人
〔記者施曉光／台北報導〕在新黨魁鄭麗文上任後，國民黨今日上午首次召開「KMTeam需要您，加入、改變由您開始」記者會，該黨發言人牛煦庭指出，自從鄭麗文當選以來，各地出現入黨潮，在這短短20天裡，總共新增2405位黨員，其中1412人為新進黨員，993人為失聯黨員回歸入黨，顯示大家高度期待國民黨的未來，他並呼籲社會大眾一起加入國民黨，入黨管道包括在國民黨的官方網站、國民黨數位黨部APP，或可直接前往各地方黨部辦理入黨。
牛煦庭表示，入黨人員中不只有過去的高齡長輩，這次有很多40歲以下的人入黨，而且來自社會各個不同階層與世代，國民黨做為最大的在野黨，會與基層社會大眾站在一起，同時歡迎不同世代、關心藍軍的朋友，一起加入國民黨團隊，由下而上參與，儲備未來重返執政的力量。
他還說，國民黨中央黨部正在積極策劃黨慶活動，當初鄭麗文競選時承諾會做行動黨主席，因此接下來鄭麗文會出席各地的黨慶活動，歡迎所有老戰友、新朋友參加黨慶活動，一起走出新局。
牛煦庭表示，從這次國民黨主席選舉以來，一直有穩定的入黨人流，因此組發會正在盤整相關工作，包括重新進行黨員資料總檢，會以歡迎的心態擁抱黨員入黨，而且未來會拿出最好的成績，完善各部門分工狀態，只要黨中央與各執政縣市表現良好，相信會有愈來愈多的人加入國民黨。
國民黨文傳會主委吳宗憲則指出，這段時間很多民眾加入國民黨，他一位朋友在鄭麗文當選隔1、2天後入黨，原因就是認同、欣賞並期待鄭麗文的帶領，期待國民黨擺脫長期以來被許多假議題綁架的影響。
吳宗憲強調，這幾十年來台灣陷入政治惡鬥，社會烏煙瘴氣，過去誠實正直，如今卻是謊言、造謠、斷章取義與抹黑，傲慢官員的荒謬情況層出不窮，先前民進黨推動大惡罷的結果，已經讓大家看到社會上對許多事情的想法正在改變，而且不容易再被洗腦誤導。
吳宗憲說，國民黨要讓大家重新選擇並相信國民黨，讓藍天成為人民信任的顏色，而且國民黨將煥然一新；至於外界質疑鄭麗文人事安排年齡過長，不符世代交替精神，他說，所謂世代交替絕非單純以年齡劃分，而是讓國民黨從過去的單獨決策，走向老中青集體決策，年長一輩提供經驗，年輕一代做出活力與創新，老中青在一起才是所謂的世代交替，全黨一棒接一棒，把台灣帶向更好的未來。
