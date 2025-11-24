國民黨131年黨慶 謁陵兩蔣 鄭麗文批民進黨「台灣民主破壞者」

國民黨一百三十一週年黨慶，黨主席鄭麗文（前）二十四日率黨務幹部及同仁至桃園大溪慈湖和頭寮陵寢謁陵，呼籲護民主、拚和平、拚經濟。

（記者陳華興攝）

記者陳華興、康子仁∕綜合報導

二十四日是國民黨建黨一百三十一週年黨慶，黨主席鄭麗文到桃園慈湖及大溪謁陵，向兩蔣致敬。鄭麗文表示，民進黨是台灣民主轉型最大的受益者，也是台灣民主最大的破壞者，國民黨必須延續、捍衛台灣的民主憲政。

鄭麗文上午在四位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭及蕭旭岑，以及副秘書長兼組發會主委李哲華、考紀會主委兼大陸部主任張雅屏及多位中央黨部幹部、中常委，還有桃園市黨部志工與同仁陪同下，先後赴慈湖、頭寮陵寢向總裁蔣中正及經國先生獻花致敬。

鄭麗文表示，現代史上的三場重要戰爭，包括北伐、抗日與國共內戰，都是由先總統蔣中正所領導，這三場戰爭決定當代中國的命運。過去烽火連天的時代，蔣公保衛中華民國、保衛台灣，今天也希望國民黨能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定與和平。

鄭麗文指出，經國先生是台灣不分黨派，備受推崇、緬懷的重要政治領袖，其推動十大建設讓台灣擠身亞洲四小龍，創造舉世羨慕的經濟奇蹟和護國神山；後來更用無比的智慧和魄力解除戒嚴，推動台灣後來的民主轉型。

她表示，經國先生曾說，「今天不做，明天就會後悔」，台灣有今天安居樂業的經濟成果與民主法治的制度不但要感謝經國先生，更希望繼續追隨經國先生的智慧、魄力和遠見。

鄭麗文抨擊台灣民主轉型後，最大的受益者就是今天執政的民進黨，但對台灣民主最大的破壞者也是民進黨。過去將近十年的時間，民進黨不但侵犯新聞自由、破壞言論自由，同時破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷，所作所為嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石。好不容易得來所有民主的成就，將一點點的毀在民進黨手裡。國民黨必須延續捍衛台灣的民主憲政。

鄭麗文強調，民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，加上在地緣政治中民進黨戰略的嚴重失衡，讓台灣的產業面臨重大的危機、經濟面臨嚴峻挑戰。國民黨必須秉持經國先生的精神，我們要護民主、要拚和平、更要拚經濟，才能夠帶給二千三百萬人安居樂業的美好未來。

鄭麗文說，今天在兩蔣的陵前，她祈願希望總裁蔣中正與經國先生能夠給她勇氣、智慧跟力量，在中華民國面臨如此嚴峻的挑戰跟各項的艱難處境中，能繼續成為保護台灣民主、捍衛中華民國、開創區域和平穩定的最重要政治力量。