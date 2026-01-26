國民黨1/31舉行中常委選舉 45人搶29席選情火熱 「換票聯盟」惹關注

國民黨第22屆第一任中常委選舉將於31日進行投票，由全體1900位黨代表，選出29席選任中常委。黨內人士指出，有別於兩年前選舉時出現登記即當選狀況，這次選情相當火熱，中央委員參選意願高，共有45位登記角逐，當選機率僅有6成4。

藍營地方人士表示，過往中常委選舉常發生候選人組織換票聯盟，透過手中掌握的選票，相互交換讓彼此都能順利當選，引發黨內外質疑與關注。這次有多人角逐參選，形成混亂局面，值得關注是否再度出現換票聯盟操作。

國民黨將於31日舉行中常委選舉，現任中常委共有15人競選連任，同時也有不少藍營公職人員登記角逐，包括立委陳菁徽、邱鎮軍、羅明才、鄭正鈐、黃仁等人，曾多次擔任中常委的前立委李德維也將再次參選角逐。

黨內人士表示，兩年前中常委選舉因登記不足額，出現登記即當選狀況，黨內普遍認為與前主席朱立倫強勢領導，相對弱化中常委職權有關，導致大家參選意願不高；但鄭麗文上任黨主席後，出現參選爆炸的局面，共有45位中央委員登記角逐，當選機率約僅有6成4。

依黨內規定，國民黨中常委選舉由全體1900多位黨代表，票選產生29席選任中常委，黨代表投票時，以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名。