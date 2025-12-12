國民黨131週年黨慶 各級民意代表、黨員見證重要歷史時刻

中國國民黨新竹縣黨部12日舉辦「中國國民黨131週年黨慶」暨資深黨員表揚大會。





中國國民黨新竹縣黨部12日舉辦「中國國民黨131週年黨慶」暨資深黨員表揚大會，中央黨部副主席張榮恭、副秘書長兼組發會主委李哲華、新竹縣黨部主委陳見賢、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢，以及國民黨團書記長張良印與多位黨籍議員、鄉鎮市長到場，與各級民意代表、鄉鎮市黨部主委及黨員共同見證重要歷史時刻。

本次大會共表揚全縣176位資深黨員，其中全縣黨齡滿80年有2人、70年22人、60年18人。黨齡滿70年的李金山同志特別出席授獎，當年18歲隨青年軍到台灣，從事運輸交通司機工作，曾獲得模範司機獎，育有四個兒子，皆為清大、交大博士、碩士，目前就任國家半導體中心、生醫研究機關、科技公司重要幹部。他以一生的歲月見證黨史，也以堅定的信念陪伴國家度過關鍵時刻，是黨最珍貴的精神資產。

張榮恭副主席代表鄭麗文主席，親自頒發主任委員聘書給予陳見賢。他致詞時表示，國民黨重返執政是非常重要，也因此明年選舉更為重要，是為了台灣的安全與兩岸和平，面對兩岸的局勢民進黨因應方式只是買武器，賴政府說未來8年將投入1兆2500億，面對2031年台灣勞保即將破產，台灣幾百萬勞工要的是安定與和平。

新竹縣黨部主委陳見賢致詞時指出，民進黨執政以來「倒行逆施」，新竹地區不僅有空軍基地、距離中國大陸只有68海里、湖口還有戰車部隊、裝甲學校，台灣經濟命脈科學園區、新竹工業區都在新竹，是重要的戰略要塞，兩岸若發生戰爭新竹地區首當其衝，懇請所有黨員支持鄭麗文主席，幫助國民黨重返執政。更嚴厲指責民進黨「該做的事不做，每天只做他們想做的事，安全、安定、安心，才是人民的期盼。」

新竹縣議長張鎮榮說，民進黨在賴清德執政以來加速內耗、製造對立與仇恨，對外「跪美舔日」的行為不斷發生，把台灣人民推向戰爭邊緣，一連串政策偏離、施政無能、禍國殃民。強調，民主、民生要大於意識形態，兩岸和平發展才是最大公約數，更撻伐「有心人刻意操作新竹縣選舉藍營會被翻盤」，直言2026一定會贏。



