國民黨131週年黨慶 新北大新店地區劉哲彰感謝基層夥伴堅定奉獻

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉哲彰近日出席新店、深坑、石碇區黨部舉辦的黨慶大會，與黨員夥伴共同慶祝中國國民黨建黨131週年。現場氣氛隆重熱烈，眾多基層黨員齊聚一堂，展現強大的團結心與向心力。劉哲彰在會中特別感謝長期在第一線默默付出的夥伴，強調黨員的堅定支持是地方發展最厚實的後盾，有大家的守護才有今日的成果。

大會現場同步表揚多位深耕地方的資深黨員與績優義務幹部，受獎者包含入黨屆滿60年、50年、40年及30年的資深黨員。劉哲彰對這些前輩長年投入黨務與奉獻地方的精神表達由衷敬佩，並指出這份數十年如一日的堅持，是後輩學習的榜樣，更是維繫地方和諧與進步的重要力量。他一一與受獎者握手致意，感謝大家見證黨的成長與地方的變遷。

活動尾聲由百位黨員一同慶生，為黨慶畫下圓滿句點。劉哲彰表示，看到這麼多老戰友齊心協力，基層夥伴的熱情與力量令人感動，未來他會持續與大家站在一起，不論是在新店、深坑或石碇，都會繼續為市民福祉打拚。他強調，這份團結的精神將轉化為服務地方的動力，讓地方建設與民生需求都能得到最好的照護，讓鄉親有感。

劉哲彰承諾，服務團隊將持續落實深耕基層的目標，傾聽在地鄉親的聲音。透過黨慶活動的凝聚，不僅是感念過去的付出，更是為了地方的未來共同努力。他會繼續在議會為地方爭取資源，確保新店與周邊行政區的交通改善、長照設施與各項發展計畫都能落實，不負基層黨員與市民朋友的託付，讓生活環境越來越好。

面對未來的挑戰，劉哲彰提到只有團結一致才能創造雙贏。基層黨部的能量是服務處最強大的後勤，他將結合地方組織與議會問政，針對新店、深坑、石碇各區的不同需求，精準爭取建設預算。他呼籲所有夥伴保持這份初心，與他共同守護家園，讓地方政務能如期推動，為大新店地區開創更繁榮的未來。

照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝

