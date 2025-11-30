國民黨131週年黨慶 鄭麗文：2026繼續光榮台北

國民黨今（30）天下午在台北舉行131週年黨慶大會，黨主席鄭麗文喊出，「2026絕對讓台北市長蔣萬安連任。」而北市議員選戰如何藍白合，身兼黨部主委的議長戴錫欽也強調，目前大方向以國民黨「單獨過半」為目標來提名，再尋求與民眾黨合作空間。

國民黨131週年的黨慶大會，國民黨主席鄭麗文、台北市長蔣萬安，以及台北市黨部主委戴錫欽等人都出席，今天的黨慶大會也包含了主委戴錫欽的布達典禮。

鄭麗文在致詞中強調，明年即將迎來關鍵的2026年地方選舉，台北市必須全力爭取勝利，支持市長蔣萬安順利連任。她說，「這個城市要繼續偉大，要靠專業、認真、接地氣的市府團隊，繼續支持蔣萬安高票連任。我們不但要讓台北市、桃園市優秀的團隊繼續連任，過去這八年深受市民肯定愛戴的新北市、台中市，繼續延續，讓國民黨繼續執政。」

鄭麗文再強調，現在就要凝聚全黨的團結氣勢，開始為2026年大選備戰，即便今年挺過大罷免，國民黨仍不能鬆懈，除了台北市要全力支持市長蔣萬安繼續連任，議員及里長提名也要選出最強人選，爭取全面勝利。

北市議員藍白合？ 戴錫欽：不膨脹不自我限縮

針對2026年地方大選藍白兩黨合作一事，台北市黨部主委戴錫欽回應，從鄭麗文主席與黃國昌主席見面後，藍白合這個大框架就已經非常明確。

不過，隨著藍白合作，各地議員選區可能出現民眾黨新人或國民黨年輕人參選，是否會對席次分配造成影響？他表示，在提名過程中，國民黨希望與民眾黨及其他友黨合作，使各黨席次達到最大化。並指出，上一次選舉中，國民黨在61席中當選31席，剛好過半，對於即將到來的選舉，國民黨仍以單獨過半為目標，並據此制定提名策略，力求取得最佳選舉成果。

台北／蔡昀彤 責任編輯／蔡尚晉

