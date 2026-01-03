國民黨16日協調台中市長人選 楊瓊瓔、江啟臣回應大不同

立委楊瓊瓔今天掃街拜票。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

有意表態爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔今天展開密集市場掃街行程，對於黨中央本月16日將邀請她與立法院副院長江啟臣協調人選，楊說，黨有黨的節奏跟機制，照自己的節奏與步調努力爭取鄉親的支持。江啟臣辦公室則僅回尊重黨中央，不予多做回應。

國民黨中央黨部已決定本月16日邀請江、楊協調，若協調不成，才會採用初選機制。對此，楊瓊瓔表示，黨有黨的節奏跟機制，對於接下來的黨內提名作業，她與江啟臣副院長各有長處，若協調不成就採初選决定人選，她一定接受檢驗，她還是會照自己的節奏與步調努力爭取鄉親的支持。江啟臣團隊對於黨中央決定則表達尊重，不予多做回應。

相較江啟臣低調，楊瓊瓔今天一天內橫跨山、海、屯三大生活圈，連續走訪清水市場、神岡菜市場及太平新光黃昏市場，向市民問候寒暄、傾聽基層心聲，展現強大行動力，把握周末時間，帶著服務團隊一步一腳印深入市場攤位，用最接地氣的方式與台中鄉親交流，不少攤商與婆婆媽媽一看到她，立刻親切招呼「這阮阿瓔啊！」氣氛溫馨熱絡。

今日第一站即回到清水市場。楊瓊瓔說，這裡不只是她成長的地方，更是她政治生命的起點，24歲首次參選省議員，就是從清水市場出發。她感性表示，「市場是我生命的一部分，也是我學會什麼叫做『民意第一』的地方。」

隨後，楊瓊瓔轉往神岡菜市場，每到一處，都吸引大批民眾圍上前來，不少婆婆媽媽主動握手、加油打氣，現場有攤商主動送上象徵「好彩頭」的菜頭，稱讚常常在各地方看到楊瓊瓔的身影，實在「有夠骨力」，還有人特地端出剛煮好的薑母鴨請她補元氣，提醒天氣寒冷要多注意保暖，濃濃人情味讓她備感溫馨。楊瓊瓔也不忘停下腳步，與攤商聊生意、談生活，仔細聆聽大家的心聲。

在市場中，攤商們紛紛向楊瓊瓔反映物價上漲壓力、市場環境改善、周邊交通動線，以及長照、托育等民生議題。楊瓊瓔一邊聽、一邊記錄，並不時回應說明，展現長期深耕地方、熟悉民情的一面。她表示，市場不是造勢場所，而是最真實的民意現場，「只要走進市場，就知道市民最在意的是什麼，台中的每一份需求、每一個期待，都藏在這些日常裡。」

楊瓊瓔指出，未來若有機會承擔市政重任，市場環境改善、攤商權益保障、庶民經濟提升，將是重要施政方向。她認為，市場是城市最基層、也最有溫度的經濟場域，市政規劃不能只停留在紙上，而是要真正走進人群，了解第一線的困難與需求，才能做出對的政策。

