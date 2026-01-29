國民黨2人共選新竹縣長？徐欣瑩：支持陳見賢「開放參選」主張

國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢均有意參選新竹縣長。（圖／陳見賢辦公室提供、李智為攝）

國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢均有意參選新竹縣長，卻連初選方式雙方都沒有共識。先前陳見賢曾在協調時表明可採「開放參選」，亦即在2人意願高昂下，國民黨在新竹縣可能會有2名縣長參選人；徐欣瑩今（29日）突宣布支持其主張，後續黨中央該如何應對仍待觀察。

陳見賢、徐欣瑩都有意爭取提名參選新竹縣長，不過黨中央二度出手協調，雙方誰也不讓誰，因此定調走向初選局面。可即便黨主席鄭麗文定調初選要按規採取7成民調、3成黨員投票的「73制」；徐欣瑩仍希望能以全民調選出縣長參選人，並要求同時為縣黨部主委的陳見賢辭職，以求公平。

廣告 廣告

陳見賢今天已宣布請辭黨部主委，徐欣瑩則表示「尊重」。而過去陳見賢在協調時，曾一度拋出「開放參選」的主張，這意味著陳見賢、徐欣瑩2人皆能披上藍袍競選新竹縣長；徐欣瑩今天則說，在各界關注與擔憂下，她也一直在思考，尤其陳見賢數度提出「開放參選」的主張，她也反覆思考了許久。

徐欣瑩表示，如果「堅持公平公正」會造成僵局，那她願意退一步，支持陳見賢的「開放參選」的主張。而既然2名參選人在「開放參選」有共同交集，那這就是攜手走向未來的最大公約數。

不過，若國民黨最後在新竹縣推出2名縣長參選人，票源將會互相稀釋，對民進黨而言是一大利多。因此在徐欣瑩今日表態後，黨中央態度為何也是一大關鍵，未來是否走向開放參選的結果，仍有待觀察。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／竹縣藍營內鬥恐釀脫黨分裂 綠營擬B計畫「范雲成奇兵」

藍營誰選新竹縣長？二度協調未果將辦初選 3月底前完成提名

眾多藍委現身助陣！徐欣瑩宣布參選新竹縣長：對手從來都不是黨內同志

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復