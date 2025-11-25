國民黨2026不是沒風險 蔡正元點名這些縣市：不能大意

2026年九合一選舉即將登場，民進黨10月底提名立委陳瑩、律師林國漳、立委王美惠與何欣純等人，分別參選台東縣、宜蘭縣、嘉義市與台中市，並在本月初正式徵召立委蘇巧慧出征新北市長，在野陣營方面，藍白合相關話題也備受熱議。而針對明年選舉相關話題，國民黨前立委蔡正元提醒，國民黨在明年選舉不是沒有風險，尤其在要換新人的地方不能大意。

藍白主席日前會面，定調藍白合2.0大方向。有消息指，兩黨將各自盤整2026縣市長可能人選，其中最受關注的新北市長方面，國民黨台北市副市長李四川在多份民調穩定領先，讓有意親征的民眾黨主席黃國昌提前失去關鍵角色，可能只剩下作為議員選舉席次交換的籌碼；有藍營新北市議員直言，「形勢比人強」，地方多盼李四川儘快回新北當火車頭。

蔡正元今（25）日在政論節目《中天辣晚報》表示，只要2026年選舉的基礎打好，2028機會就大，但國民黨在明年選舉不是沒有風險，特別是宜蘭縣和嘉義市。

蔡正元接著點名，雲林、彰化等，只要是換新人的地方都不能大意，上次丟掉的澎湖縣應想辦法奪回，目前國民黨執政、要爭取連任的縣市，也不要掉以輕心，因為若贏得都會但丟了地方、綠營以「鄉村包圍都市」，總統大選要怎麼選？他並直言，黨內有人在地方擔任行政首長，可以獲得資源、「是很好的」。

