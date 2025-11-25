「國民黨2026不是沒風險」！蔡正元點名「這些縣市」別大意：不然2028也不用選了

2026地方大選將近，朝野紛紛開始準備布局，民進黨地方首長的提名人選近期陸續出爐，目前包括台中何欣純、宜蘭林國漳等，新北市則由立委蘇巧慧出馬的可能性高，國民黨、民眾黨方面則持續針對藍白合進行熱議。對此，前立委蔡正元示警「國民黨2026不是沒風險」，若是沒選好的話，屆時2028也不知道該怎麼選了。

蔡正元在節目《中天辣晚報》表示，國民黨只要在2026選舉打好基礎，2028年的機會就大，「但國民黨2026不是沒有風險，特別是宜蘭縣跟嘉義市，雲林跟彰化也不能大意。」



蔡正元強調，只要是地方首長要換新人的地方，都大意不得，同時像澎湖縣等不應掉的地都該拿回來，已是國民黨執政的縣市更不該丟掉，不過他也指出，新竹縣的情況比較好，因為國民黨內部已經把此地的問題處理好了。

蔡正元提到，國民黨不要以為只要有台北市執政，能拿下6都中的4都就好了，若是被民進黨「以鄉村包圍都市」，其他地方都丟掉的話，「你總統大選還怎麼選啊？」

