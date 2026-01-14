國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了

政治中心／林昀萱報導

藍營5縣市地方首長將在2026卸任交棒，包括新北市長侯友宜（中）及台中市長盧秀燕（左）。(圖／侯辦提供)

今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。

國民黨籍現任新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美及嘉義市長黃敏惠今年將卸任，接棒人選受關注。美麗島電子報董事長吳子嘉近日預言，國民黨2026選舉將會大敗，有五個縣市可能「藍天變綠地」，分別是新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市，且「宜蘭縣與嘉義市，國民黨基本上已是穩輸了」。

吳子嘉解析，新北因為黃國昌要參選，三腳督會變成一個五五波，一個對國民黨不利的選戰，這個情況會不會導致李四川卻步，不敢參選？若李不敢參選，劉和然上場如同「二軍參選」，一旦推出二軍，國民黨必敗。若新北由民進黨拿下，後續引爆的政治效應不容小覷。吳子嘉說，「新北一敗，鄭麗文的政治生命結束，談都不用談了，以後中國大陸也瞧不起你了」。不只如此，國民黨2028要重回執政的機會將完全喪失，連帶的立委選舉也會跟著慘敗，因為民眾黨必然會萎縮。

無獨有偶，尚毅夫也在政論節目中指出，國民黨在新北市選情「相對麻煩」。他分析這裡和黃國昌政治未來息息相關，且國民黨雖說要在過年前推出最終人選，但也就是李四川和劉和然「沒其他什麼人」，不過藍營內部對現階段人選也傳出有不滿聲音。面對民進黨派出蘇巧慧出戰，已開始在地方活動整合，相較之下國民黨越晚提名情況將越不利。

