國民黨2026台中市長誰戰？學者提「關鍵2模式」解困局

2026台中市長選舉，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態，但人選仍未定。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳今（25）日提出 「2個模式」解藍營在台中的困局。

鈕則勳發文表示，千呼萬喚始出來，國民黨終於展開了第一波提名，除了艱困區的台南謝龍介、高雄柯志恩與屏東蘇清泉外，台東縣也提名了台東縣議會議長吳秀華。

鈕則勳說，特別是台南，本來也要參選的前立委陳以信看了黨部內參民調，接受了黨中央的協調而退選，展現了君子風度，台南市整合成功；此局不僅突顯主席鄭麗文的協調功力，此次所建構之「陳以信模式」更可作為新北、台中與黨內多人角逐賽局的解套方法。

鈕則勳指出，特別是以內部情勢複雜的台中市來說，若也循「陳以信模式」最後由江啟臣出線，則仍需搭配2022年民進黨提名的「蔡其昌模式」才能確保無法遭見縫插針與政治操作，確保台中勝選。

鈕則勳提到，當時蔡其昌也是擔任立法院副院長，黨內除了蔡之外，有其他競爭對手，綠營是藉由黨內先協調，將蔡定於一尊後，才於適當時機（2022年4月）徵召蔡其昌參選台中市長，就是防堵過早提名而讓藍軍攻堅副院長職務，搗亂整體選戰佈局。

鈕則勳認為，藍軍現在台中的情況就如2022年的民進黨，江啟臣擔任立法院副院長，所以國民黨徵召的時間便要有一定的彈性，主要關鍵在於人選較早「定於一尊」即可；不然的話，綠營勢必藉攻堅副院長職務，藍白合也可能受到挑戰，甚至影響藍營內部團結，所以藍營若也循綠營2022年的「蔡其昌模式」，便能控制變數，依照步調走。

