國民黨2026地方選舉佈局進度曝！5選區待協調 新北、台中整合卡關

記者詹宜庭／台北報導

2026地方選舉佈局，國民黨全台22個縣市進度曝光。（資料圖／記者詹宜庭攝影）

2026地方選舉佈局，國民黨全台22個縣市進度曝光，艱困選區台南市、高雄市、屏東縣與台東縣已完成徵召；雲林縣、彰化縣、澎湖縣則仍待徵召；嘉義縣、嘉義市、台中市、新北市與金門縣則待協調、整合；至於宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣則將辦理初選或以內參全民調作為提名依據；而確定由現任首長拚連任的縣市則為基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣與連江縣；新竹市部分國民黨則確定禮讓現任市長高虹安。

國民黨日前在中常會上通過2026地方大選首波提名，包含艱困選區的台南市、高雄市、屏東縣等3縣市，分別提名立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉，以及台東縣的吳秀華。待徵召選區為雲林縣、彰化縣、澎湖縣；基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣與連江縣由現任首長拚連任，新竹市則早早確定禮讓現任市長高虹安。

待協調、整合的縣市包括：新北市、台中市、嘉義市、嘉義縣、金門縣。其中，新北市人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，以及有意參選的民眾黨主席黃國昌。台中市人選包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，兩人目前無法達成共識。嘉義市人選有醫師翁壽良與嘉義市議員鄭光宏兩人，民眾黨則徵召張啓楷出線。嘉義縣部分將採取在野合作的方式，目前仍在持續溝通接觸中。金門縣人選則有立委陳玉珍與前金門縣長楊鎮浯，目前地方協調小組協調中。

而在新竹縣部分，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢兩位皆同意黨內初選，將以三成黨員投票、七成民調結果的比例決定。花蓮縣、宜蘭縣則都確定以全民調方式產生人選，花蓮縣人選有吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，宜蘭縣人選為立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德。

