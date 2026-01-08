國民黨2026基隆戰略「以黨領政」？！童子瑋指「藍市黨部在一線攻擊」…坦言對戰謝國樑「世界無敵難」：但「市民的二信」當靠山

為迎戰2026地方大選，民進黨中執會12月31日通過徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。對此，童子瑋今（8日）於電台節目《新聞放鞭炮》坦言，對戰爭取連任的國民黨籍基隆市長謝國樑「世界無敵難」，但他心中最大的靠山，就是「市民的二信」。童子瑋說，經過長期與市民互動，選民都對他很有信心，也有信任感，「這是謝國樑所沒有的人格條件」。

針對國民黨的選舉戰略，童子瑋指出，藍營在基隆是「以黨領政」，由市黨部站在第一線進行開戰、攻擊，謝國樑則是位居第二線，以溫和戰術，「打安全牌」。童子瑋表示，目前採取與藍營同樣的策略，對方是市黨部出面，「那我們當然也是由市黨部出來對應」。

童子瑋說，「基本上我們不會主動去做什麼，就是正向選舉」。他表示，「因為我是挑戰者，第一個要做的事情就是讓大家多認識我，擴大知名度」。

同時，童子瑋提及，國民黨現在的競選策略，有一點是批評其政黨跟他和總統賴清德的關係。不過，童子瑋直言，「這在熟悉地方政治的人眼中其實沒有作用」。他指出，其第一次參選時，是2018年競選市議員，「那時候我是無黨籍，甚至因為阿公不希望我參與選舉，我是離家出走，沒有資源、沒有政黨」。

童子瑋說，在沒有政黨、家族與資源的情況下，他靠著努力服務成功當選，「其實地方的選民都很清楚」。他點出，這場選戰，很多人都認為謝國樑有家族二信的奧援，但在他心中，真正仰賴的是「市民的二信」。童子瑋說，選民都對他有信心與信任感，「這是謝國樑所沒有的人格條件」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

