即時中心／潘柏廷報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週三（19日）召開鄭黃會，討論2026年地方選舉有關藍白合作事宜；事隔一週，鄭麗文今（26）日下午主持中常會宣布，中常會今日將通過2026年提名特別辦法，就藍白合作議題也會成立工作小組。

鄭麗文今日下午在國民黨中常會召開前報告，上次中常會後舉辦眾所矚目的藍白會，過程如同大家看到的，非常順利成功，也感受來自民眾黨的誠意跟善意，希望接下來可以順利進行相關合作事宜。

廣告 廣告

接著，鄭麗文提到，上一次藍白會後，黃國昌當場希望在智庫上跟國民黨對接，希望未來在政策上可以開始進行相關合作，尤其明年因為是地方選舉，地方發展、社會福利等重大議題希望兩黨對接。

快新聞／鄭麗文

鄭麗文和黃國昌本（11）月19日下午舉行「鄭黃會」。（圖／民視新聞資料照）

因此，她說，上個星期的藍白會後，民眾黨指派智庫負責人賴香伶跟國民黨聯繫；雖然國民黨在12月2日智庫才會改選董事會，但已委派國健署前署長、未來也是智庫董事的邱淑媞，先代表國民黨跟賴香伶進行相關對接，把一些重大原則跟接下來如何合作的事項做很多討論，也希望相關合作事宜可以積極推動。



第二，鄭麗文又說，藍白會順利展開後，今天中常會就直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法會進行討論；通過選舉特別辦法後，就會成立中央提名的選舉審核委員會，兩黨合作也會成立工作小組，根據不同縣市提名與對方做討論，因此，今天也會一併通過相關審核小組、提名小組、工作小組，「今天的提名特別辦法通過後，就會開始積極相關提名作業，以及和民眾黨溝通的相關作業」。

原文出處：快新聞／國民黨2026年選戰蠢蠢欲動！通過提名特別辦法 成立藍白工作小組

更多民視新聞報導

賴清德提1.25兆國防特別預算 AIT：美支持台快速取得不對稱戰力

新竹縣長綠營有望！民調指鄭朝方對決藍營3人皆勝 數據全曝光了

嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光

