國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻

九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。

談及台美關稅降至15%且不疊加，鈕則勳分析，民進黨定調談判大成功，守住台灣利益，當天股市又上漲接近600點，即便國民黨質疑「可能喪失半導體與晶片優勢」，但已經難突破綠營建構的主場。

至於總預算持續卡關，攸關百萬通勤族的TPASS恐斷炊，雖國民黨表示將把38項新興計劃預算逕付二讀，優先審查部分民生預算，但民進黨隨即回擊「總預算不是自助餐」。鈕則勳直言，藍營已落入綠營框架，在戰場中鏖戰勝負難料。

近期民進黨拍板高雄、台南人選，分別由綠委賴瑞隆、陳亭妃出戰，鈕則勳表示，愈戰愈勇的陳亭妃，確實增加國民黨對手謝龍介挑戰難度；且綠營高雄也已全面整合，現任市長陳其邁勢必會穩住賴瑞隆態勢，為其全力輔選，藍營想拿下南2都困難重重。

事實上，國民黨不只外部問題，鈕則勳再點出其內部選舉讓基層壓力爆棚。首先是新北市機制仍未確定，遑論還要和民眾黨整合推人選，讓民進黨參選人蘇巧慧能以逸待勞，甚至連前行政院長蘇貞昌也出馬輔選，「綠軍已開始強攻」；他更斷言，前民眾黨主席柯文哲批藍又打綠，當然也是想獲取更多和藍營談判籌碼。

國民黨台中整合也是一大問題，鈕則勳直指，藍委江啟臣與楊瓊瓔協調破局，即便市長盧秀燕希望1月底決定人選，然而黨中央仍按兵不動、態度曖昧，且情勢除了檯面上的江、楊PK外，更上綱到盧秀燕與黨主席鄭麗文的博弈與盤算，情勢更為複雜。

新竹縣藍營選戰同樣存在危機，鈕則勳提到，參選人之一的立委徐欣瑩對「7成民調、3成黨員投票」初選制度非常不滿，已埋下衝突因子，稍一不慎就可能大意失荊州。最後，他更警告，藍軍現在面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場，對內選舉提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了。





