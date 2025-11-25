國民黨2026恐一席都不讓？ 蔡壁如質疑「若欺壓民眾黨為何要合作」：沒善意就免談

蔡壁如認為大黨該讓就要讓，否則國民黨若欺壓民眾黨，民眾黨為何還要合作？（資料照）

2026縣市大選倒數1年，藍白怎麼合讓外界相當關注，民眾黨前立委蔡壁如今（25日）受訪表示，國民黨「該讓就要讓」，否則若國民黨欺壓民眾黨，那民眾黨為何要跟他們合作？喊話民眾黨要自立自強，「自己的黨自己救」。

日前民眾黨主席黃國昌和國民黨主席鄭麗文會面，被視為「藍白合」的開端，可能影響2026選戰布局。不過黃國昌隨後喊出希望在台北市議員可以「4+2全壘打」的目標後，國民黨則仍強調目標是「單獨過半」，台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽說，兄弟登山各自努力，尊重民眾黨的提名策略，祝他們達成目標。

廣告 廣告

民眾黨中央委員蔡壁如今在媒體人黃光芹的網路節目中受訪，被問到2026藍白合的情況，黃光芹說，2026年選戰情況複雜，不可能每區藍白都結合，目前提名人選也不夠透明，且是要協調直接鎖定2個縣市禮讓，還是比民調？而現在受制權和主導權都在國民黨手裡。蔡壁如認為，國民黨該讓就要讓，否則如果國民黨欺壓民眾黨，「那民眾黨為什麼要跟你合作呢？那我們就變成小藍了啊」。蔡壁如認為，大黨應該讓個幾席，作為釋出友好的條件，若釋出友善的溫度也有助於2028的合作，不然2026就談不下去了。

蔡壁如表示，目前情況有很多條件，如果民眾黨都沒有機會，為什麼要跟國民黨合作。她認為如果他們一心一意的為民眾黨打拚，就算可能不會贏，但百姓也會支持他們，至少大家會覺得他們是靠自己的理念、不用去依靠國民黨，贏得大家的尊重。雖然現在發球權似乎在國民黨手裡，但她呼籲國民黨要想清楚，如果他們對民眾黨不友善，光2026就談不下去，哪來2028？

蔡壁如提到，鄭麗文就任國民黨主席時曾放話2028要完全執政，她認為說出自己的願望清單無可厚非，就算私下是好友，站在政黨的角度也是要為各自的黨謀最大福利。但如果2026國民黨什麼都要分得很清楚，搞到最後民眾黨1席都沒有，最壞的狀況就是什麼都沒有，「大哥沒有釋出善意，我覺得大家都不要談了」。

她希望民眾黨在地方首長要取得席次，如果沒有行政權展現理念和理想就會被百姓淡忘，第三黨在台灣生存很不容易，撐不過三屆大選可能逃不過泡沫化的命運。蔡壁如表示，如果2026藍白談不攏，2028民眾黨再怎樣也要推出自己的總統、副總統候選人，這是為了民眾黨，「我們民眾黨就要自立自強，自己的黨自己救」，目標是要打破小黨的三屆魔咒才能永續經營下去，若柯文哲2028可以繼續參選，也會為民眾黨注入很大的力量。

更多鏡週刊報導

李四川首度鬆口！揭可能投入新北市長選戰時機 對綠白參選人評價曝光

轉投白營選議員！ 前盧秀燕重要幕僚爆「已加入民眾黨」：勇敢接受挑戰

放寬近親通婚？立院法制局建議「禁婚限縮至四親等」 醫憂畸形兒：恐造成健保負擔