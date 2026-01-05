國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方

政治中心／劉宇鈞報導

鄭麗文上任國民黨主席後爭議不斷。（圖／資料照）

2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她認為，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。

邱明玉4日在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，元旦當天，鄭麗文自己在國民黨中央黨部前升旗，來的立委沒幾位，才五位到場，而且其中三位還是不分區，至少台北市長蔣萬安也應該要到，從這點就可以看出鄭到底是弱勢還是強勢的黨主席。

邱明玉指出，自從鄭麗文上任黨主席一職後，鄭得罪了多少地方，首先就是鄭在廣播節目上稱要徵召台北市副市長李四川選新北市長，結果黨中央馬上出來解釋，稱是鄭話講太快，黨中央此舉，等於是在打臉鄭。

邱明玉酸，國民黨最好連宜蘭縣都讓給民眾黨插旗。（圖／驚爆新聞線）

邱明玉提到，新竹市部分，明明就有何志勇表態要選，結果黨中央馬上講說要禮讓給現任市長高虹安，包含到嘉義市也出現同樣情況，就她了解，黨中央也想要禮讓給民眾黨立委張啓楷，這樣的決策，有尊重過地方嗎？地方還有人表態要選欸！

邱明玉直言，國民黨如果讓出嘉義市，就會變成第二個新竹市，等到民眾黨的人選插旗之後，「你們國民黨再也拿不回來」，國民黨最好連宜蘭縣都讓給民眾黨插旗。

國民黨桃園市議員黃敬平則強調，藍白合作就是實力原則，因為嘉義市跟新竹市，國民黨內沒有比高虹安跟張啓楷更強的，地方選舉有地方的彈性，而宜蘭目前兩黨正在談，「你強就提名你們，就這樣子，就尊重他們，藍白這樣才能合作」。

