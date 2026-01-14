即時中心／黃于庭報導

九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨藍白整合難題。美麗島電子報董事長吳子嘉近日預測，藍營選戰將會大敗，甚至新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市5縣市都會翻盤。對此，民進黨秘書長徐國勇今（14）日表示，相信對方預言會成真，而且搞不好還會更好。

徐國勇強調，他對每個縣市、每位候選人都充滿信心，民進黨已經執政的縣市要繼續，而沒有執政的縣市要盡力翻轉，讓人民知道綠營執政的成績。他也提到，前總統馬英九當初目標為經濟成長率6%、國民所得3萬塊美金，哪樣有做到？如果「633」沒做到要捐一半薪水，國民黨有做到嗎？

「馬英九不就是代表國民黨？國民黨有做到嗎？就拿633騙台灣人民得到8年政權」，徐國勇痛批，國民黨親共讓國民所得、經濟成長停滯，當時韓國、日本已經超過3萬，台灣還在1萬多原地踏步；再說，馬政府時期台灣股市8000點，宣稱要破萬點也沒有，現在國民所得已經超過38860元，贏過日韓，「你曾經敢講敢想，國民所得會超過日本嗎？」

快新聞／國民黨2026慘遇大敗危機！媒體人預言5縣市將翻盤 徐國勇發聲了

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民視新聞）

因此，徐國勇直指，從蔡英文一直到賴清德執政，經濟發展成績可見，民進黨是個會做事的政黨，而國民黨經濟根本就不行。他再度重申，自己對每個執政縣市都有信心，包含剛剛提到，新北市長候選人蘇巧慧非常努力，宜蘭也整合非常好，另基隆、嘉義、台東、彰化，每個已經提名的縣市候選人，都非常優秀。

針對吳子嘉預言，民進黨至少會多5個執政縣市，徐國勇表示，「我感謝他，希望他預言成真」，他也相信預言會成真，而且搞不好還會更好一點，這是他的理想及想法。

