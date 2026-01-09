國民黨2026拉警報？吳子嘉驚曝內幕：「4縣市」要掛了

國民黨2026年選戰不如外界預期樂觀？媒體人吳子嘉直言，民進黨已經快要備戰完畢，反而是國民黨現在局勢不明，他更大膽斷言如果國民黨再不正視目前氛圍，包含新北、宜蘭縣、新竹縣和嘉義市可能有要掛掉了，屆時將藍天變綠地，國民黨恐會大敗。

吳子嘉直言，民進黨已經快要備戰完畢，反而是國民黨現在局勢不明。（圖/資料照）

吳子嘉8日在其主持的網路直播節目《董事長開講》中表示，民進黨現在已經提早在備戰2026，如果國民黨不接招就將輸掉。吳子嘉更大膽預估，國民黨這次2026大選真的有可能大敗，並點名除新北外，宜蘭縣、新竹縣和嘉義市，國民黨失敗的機率很高。

廣告 廣告

竹北市長鄭朝方。（圖取自鄭朝方臉書）

吳子嘉直言，雖然台北副市長李四川民調領先，但看起來民眾黨立委黃國昌會幹到底，局勢有可能要演變成三腳督，但國民黨到現在要提名誰都還不知道。反觀民進黨早已提名綠委蘇巧慧參選，蘇現在都已在勤跑基層，在這樣下去，局勢恐不利國民黨。

吳子嘉指出，宜蘭縣和新竹縣則是陷入和地方派系的紛爭，到時民進黨一定會集中火力攻擊，而且民進黨新竹縣徵召的參選人選是竹北市長鄭朝方，形象好又是個小帥哥，他掛保證「民進黨這次穩贏的啦」。還有嘉義市，他可以斷定綠委王美惠百分之百當選。

延伸閱讀

威力彩開罕見「詭3連號」 貳獎一注獨得4600萬在台南

超商咖啡「買20送12」活動最後一天 拿鐵第2杯5元

認同國中小午餐免費？最新網路民調破6成一面倒震撼表態