國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？

2026九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，讓黨內及基層憂心。有藍營人士認為，至今仍未見黨中央的提名魄力及整合能力，真以為新北、台中都是囊中物？新北、台中若輸掉任何一席，全黨將面臨滅頂之災。

多地人選仍待協調 藍營內部矛盾升高

去年11月上任的國民黨主席鄭麗文，她首要目標就是鞏固藍營在地方的執政版圖，不過至今，包含新北市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣等地的人選仍有待協調、需進行民調，黨內矛盾因此逐漸升高。

在新北市部分，民進黨提名立委蘇巧慧出戰，國民黨除了有黨內呼聲高的台北市副市長李四川，還有新北市副市長劉和然有意角逐；另外，民眾黨主席黃國昌也表態要選。

台中市部分，民進黨提名立委何欣純，國民黨有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取黨內提名，16日進行協調，雙方未達成共識；民眾黨台中市黨部主委陳清龍近日則呼籲，藍營不要再拖拉，白營可能徵召前主席柯文哲選台中。

藍營人士：新北、台中若輸掉任何一席，都將「動搖黨本」

對於目前黨內提名陷入困境，據《聯合新聞網》報導，有藍營人士說，從新北市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣等地都呈現亂象，至今沒有看到黨中央提名的魄力，以及整合的能力。

該人士直言，新北、台中是全台最大的兩個票倉、是一級戰區，民進黨必將全力搶攻，國民黨若輸掉任何一席，都會是「動搖黨本」、全黨面臨滅頂之災。

該人士強調，現在黨內有戰將級的李四川和江啟臣，兩人在民調及個人實力上並無懸念，但黨中央卻拖拖拉拉，難道真以為新北、台中都是囊中物？盼黨中央別讓藍營失去優勢。

