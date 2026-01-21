國民黨2026提名喬不攏 鄭麗文重申遊戲規則：不會為誰改變

國民黨主席鄭麗文今在中常會重申初選提名遊戲規則。（陳愷巨攝）





2026地方大選在即，國民黨至今仍有多個縣市長提名協調陷入僵局，國民黨主席鄭麗文今（21日）在中常會上重申，若無法達成共識就是進入初選，公平的遊戲規則才是奠定全黨團結的基礎，不會因任何個人特殊需要而改變遊戲規則，強調會打破過往的醬缸文化，不再有內定與黑箱作業。

藍營新竹縣長提名紛爭不斷，有意參選的藍委徐欣瑩及新竹縣議會議長陳見賢，因黨內提名規定「三七制」引起爭議。徐欣瑩主張採取「全民調」決定，且要求兼任黨部主委的陳見賢立刻請辭；但黨中央定調，回歸採70%民調、30%黨員投票方式產生人選的規定，引發挺徐人士不滿批評。

鄭麗文今對此表示，陳見賢與徐欣瑩在協調過程中提出各自想法跟主張，縣長、議長、黨中央及黨部都有參與協商，這就是國民黨的遊戲規則，若無法達成共識就是進入初選。當初藍委徐巧芯與前藍委費鴻泰也是以73進行初選，結果出來後，費鴻泰也非常有風度，徐巧芯則不負所托當選。

鄭麗文續指，待登記完畢後，參選人會再進行協商，此時又有機會改變黨員投票、民調7、3比的初選遊戲規則，但必須是共識決，否則就回歸原本國民黨7、3比的規定。目前宜蘭縣2位參選人經協調後，願意透過內參民調機制決定，並約定在2月底前完成作業，避免走入初選；陳見賢與徐欣瑩因各有主張、協商不成，只能進入正式初選程序。

「有人說陳見賢擔任黨職公平嗎？」鄭麗文指出，爭取宜蘭縣長提名的立委吳宗憲同樣也有黨職，只要在協商階段，都可以繼續維持黨職，只有進入黨內初選成為正式參選人時，才必須請假或請辭，這是國民黨行之有年的遊戲規則。

鄭麗文強調，大家關心的台中市長提名也一樣，立委江啟臣與楊瓊瓔都是長期深耕台中的忠貞同志、一流人才，國民黨在台中執政成績斐然，超過一人以上想爭取提名很正常，大家無須緊張或太過焦慮。（責任編輯：王晨芝）

