國民黨2026提名多縣市卡關陷焦慮 鄭麗文急喊話黨內

國民黨主席鄭麗文就黨內縣市長提名競爭激烈狀況，再度向黨內喊話。 圖：擷取自國民黨臉書

[Newtalk新聞] 國民黨2026地方縣長首長提名，在台中市、新竹縣、宜蘭縣等多個選區協調困難，甚至發生黨內競爭對立嚴重的情況。國民黨主席鄭麗文今（21日）主持中常會期間，以長達20分鐘的時間，向黨內重新說明選舉規則，並喊話請大家以平常心看出，希望大家君子之爭，不要忘記他們真正的對手是誰。

鄭麗文表示，國民黨正在進行黨內全國縣市長提名，提名作業一直非常積極在推動當中，因為大家高度關注，黨內一些地方有非常激烈的競爭。所以，她要再次跟大家重申，國民黨為一改過去的「醬缸文化」，全黨上下都希望國民黨能跟過去不一樣，最重要的，就是一個大開大闔、遵守制度、按照制度來走的一個政黨，所以大家願賭服輸，沒有內定人選、沒有黑箱作業，公平的遊戲規則，才是奠定未來國民黨團結的最重要基礎。

鄭麗文強調，當然，有競爭就會有各種選舉手法出現，大家爭取過程中，難免一定會有爭執，這麼多年，大家都是選戰老將，應該可以用平常心來看待。她今天要再次跟大家說明國民黨內的遊戲規則，因為她發現，在溝通過程中，有時候連候選人都不一定搞得很清楚，畢竟有些人是第一次選縣市長。

鄭麗文表示，國民黨對各級選舉有初選辦法，規則都是明定的，但遇到選舉當然會有各種考量，避免大家勞民傷財，所以大家都認為，在初選之前，如果可以先協調那就盡量協調，避免把有限資源耗在內部的初選過程，所以初選前一定會安排黨內協調，她希望國民黨，在看到超過兩個以上的候選人想要爭取，這是好事，重點是有沒有辦法產生一個真正能代表地方的最強候選人。

鄭麗文接著提到，她感謝宜蘭兩位候選人、在地議長，經過協調，他們願意透過內參民調機制，在2月底之前完成作業，就不用走入正式的參選階段；還有新竹縣，之前有意參選的林思銘在協調過程中退出，現在積極投入選舉的陳見賢和徐欣瑩，在協調過程中各自提出想法和主張，當協商不成，就進入黨正式初選的遊戲規則和程序。而初選規則明文規定以民意調查7成、黨員投票3成來決定，只要符合資格的黨員都能參加初選，在過程中，登記合格的候選人可以再進行協商，有一次機會可以改變民意調查7成、黨員投票3成的遊戲規則，但必須以共識決，若最後無法形成共識，就回歸黨的規定。

鄭麗文表示，規則非常有彈性、非常尊重候選人意願，也非常講究公平公開，畢竟，除了產生最強候選人，他們也希望維繫黨的團結。另外，有人說陳見賢擔任新竹黨部主委的黨職不公平，要參選宜蘭的吳宗憲也有黨職，但在協商階段可以繼續維持黨職，直到正式進入初選程序，就必須請假不能代黨職，不能有球員兼裁判的疑慮，但在這之前，國民黨沒有要求職黨職或請假，而吳宗憲沒有進入初選，所以她不會要求吳宗憲請辭或請假。

另對於引發藍營基層焦慮的台中市長選戰部分。鄭麗文重申，她講過，手心手背都是肉，江啟臣、楊瓊瓔都是長期深耕台中的一流人才，這是好事，大家不要緊張，也不要太過焦慮；尤其這種在國民黨執政下支持度高、市長滿意度高的地方，有超過一個人要爭取，這很正常，市長、議長都很關心，但最重要的參選人的意願，沒有人可以強迫任何人做不願意做的事情，並且一定要合乎黨內程序，不會因為任何一個人的特殊需要而改變遊戲規則，否則，每個縣市都有特殊要求和不同考量，那制度就蕩然無存，爭議也會不斷產生。

鄭麗文表示，對於台中候選人有不同想法和堅持，國民黨部已經不斷溝通，一次協調不成可以進行第二次，大家不要過度焦慮。希望大家不要忘記這是黨內初選，她感覺已經是用大型規格在打，國民黨中央一定以既有的遊戲規則，秉持公平、公正、公開的原則來產生候選人，最後候選人不管是誰，都是他們要全力力挺的提名人，希望全黨上下團結一致。

