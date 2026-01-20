國民黨2026新北恐失守？藍議員曝蘇巧慧民調：跟李四川只差個位數

政治中心／許智超報導

國民黨目前仍未確定是由新北市副市長劉和然（左），還是台北市副市長李四川（右）參選新北市長。（圖／翻攝自劉和然臉書、資料照）

2026新北市長選戰，民進黨早早拍板徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨則仍未確定是由新北市副市長劉和然還是台北市副市長李四川參選，而國民黨主席鄭麗文昨（19）日稱，黨內的溝通與協調氣氛良好，進展相當順利，無須舉行初選，目標是在農曆年前完成新北市長的提名。不過，國民黨台北市議員李明賢就透露，他看過幾份民調，李四川與蘇巧慧民調差距已越拉越近，只剩下個位數，很多新北議員都希望提名越早越好。

李明賢日前在網路節目中表示，對於國民黨新北市長人選，呼聲最高的李四川對輝達落腳北士科有其責任，雙方簽約後才有可能決定，但有多位藍營議員認為是否有「母雞」加持很重要，已留出合照看板的位置，正在等待李四川。

李明賢坦言，雖然議員都很想早點掛看板，但現在市長人選仍未確定，直接掛上與李四川合照看板太奇怪，加上有意爭取出線的劉和然還在跑行程感到有壓力，因此希望提名愈早愈好，不要拖過3、4月。

李明賢透露，蘇巧慧與李四川的民調差距，已拉到10%以內。（圖／翻攝畫面）

李明賢透露，他看過幾份民調，蘇巧慧的民調支持度有在拉近，與李四川的差距已拉到10%以內、個位數。他認為，蘇巧慧的基層實力很強，加上她的父親前行政院長蘇貞昌鼎力相助，近期又勤跑基層，加上新北市幅員遼闊、人口眾多，跑一圈都要花費3、4個月。

李明賢接著提到，李四川與蘇巧慧都來自屏東，是屏東對上小琉球，同樣要爭取鄉親支持，因此希望李四川能盡早決定，蘇巧慧已經在急起直追了，而國民黨在新北選戰，絕對沒有大意及鬆懈的本錢。

