國民黨2026新北派誰對決蘇巧慧？吳子嘉斷言「一定是他」：100％會贏

​民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧出戰2026新北市長，外界也好奇藍白在野是否合推人選，亦或是國民黨自己單獨推出候選人？對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》預測，國民黨派出他對決蘇巧慧，藍白合若結合成功，蘇巧慧要贏的可能性不大。

民進黨提名蘇巧慧出戰2026新北市長。吳子嘉表示，蘇巧慧父親蘇貞昌在新北的力量已經是過去式，蘇巧慧這次要競選的話，黨內整合會是相當大的工程。吳子嘉也提到，身為老縣長的蘇貞昌當出在新北卻輸給侯友宜，雖說在行政院長任內有照顧新北，但對侯友宜的打壓也沒少過。

藍營人選會派誰？吳子嘉預測，國民黨推出的候選人會是李四川。他很佩服李四川，若沒有李四川，輝達創辦人黃仁勳落腳台北，絕對做不到，李四川真的很能幹，他在新北市的關係也非常好，不過李四川有2個問題要解決，第一，他和新北市長侯友宜的關係，因為長期的工作兩人稱兄道弟，但兩人並沒有實質上的往來。

吳子嘉指出，第二，李四川選新北100％會贏，因為台北市長蔣萬安，李四川兩人聯手一起打仗，民進黨在台北市派不出人。但問題來了，民眾黨黃國昌也有意角逐新北市長，還設好服務處了，姿態擺出來就是等著跟國民黨主席鄭麗文談判，若藍白合成功，李四川必勝，蘇巧慧要贏的可能性不大。

