國民黨2026有風險？前藍委點名「這些縣市」：別大意

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一大選，國民黨恐怕沒辦法掉以輕心、會有風險！前立委蔡正元示警，國民黨2026在地方的基礎若沒有打好，會直接影響到2028的總統大選。

蔡正元25日在節目上表示，只要2026的基礎打好，2028機會就大，國民黨在2026不是沒有風險，特別是在宜蘭縣和嘉義市，雲林縣及彰化縣也不能夠大意。

蔡正元直言，只要是換新人參選的縣市，國民黨都不能掉以輕心，包含2022丟掉的澎湖等縣市，藍營應該想辦法如何取得勝利，目前國民黨執政的縣市更不能丟掉。

蔡正元認為，國民黨不要認為六都當中，能維持四都就好了，如果在都市勝選卻丟了地方，2028總統大選要怎麼選？黨內有人在地方擔任行政首長可以獲得資源，這是很好的。

蔡正元強調，國民黨要搞兩岸關係，或是其他議題，一切都要繞在一個原則上，就是要扣緊2028如何取得執政權的主軸，那才有意義。

