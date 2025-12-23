國民黨2026艱困選區提名底定！明將徵召南高屏東4縣市參選人

針對2026年選戰布局，國民黨主席鄭麗文日前表示，艱困選區希望今年底完成提名。據了解，國民黨明天將在中常會上，正式徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長，另外也將敲定台東縣長提名。

謝龍介。（圖／中天新聞）

國民黨在台南市長人選的部分，已經協調完成。原先欲爭取參選台南市長的前立委陳以信22日表示，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名。

廣告 廣告

柯志恩。（圖／中天新聞）

據了解，除了台南，鄭麗文明天也將在中常會上敲定高雄市長、屏東縣長的人選，謝龍介、柯志恩、蘇清泉三人預計也會到場接受提名。值得注意的是，因為民進黨已經提名立委陳瑩參選台東縣長，有黨內人士透露，台東縣黨部、台東縣長饒慶鈴均希望盡快啟動提名作業，國民黨目前也確定將徵召議長吳秀華參選，明天也會一並進行提名。