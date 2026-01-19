國民黨2026誰戰新北市長？劉和然：盼與李四川見面，2/17前決定人選

記者李鴻典／台北報導

國民黨2026新北市長人選持續引發關注。新北市副市長劉和然今（19）天接受資深媒體人黃暐瀚訪問時說，盼與台北市副市長李四川見面，2/17前決定人選。

專訪結束後，黃暐瀚在臉書撰文寫下「劉和然：盼與李四川見面 2/17前決定人選」。黃說，其實整場專訪下來，讓他感受最深的，是劉和然所提出的太極「鬆、慢、勻、柔」四字要訣。

爭取參選新北市長，劉和然卻「不急」也「不慌」。計劃出新書，把他從彰化鄉下九塊厝的務農子弟，一路唸到師大，當老師、當校長、當局長、當副市長，到現在準備選市長。一般來說，這書妥妥的，就是為了幫選舉才寫的，但眼看2/17就要確定人選，書本根本來不及付梓，劉和然說，出書是一個紀錄，與選舉沒有直接關係。

廣告 廣告

黃暐瀚表示，如果2/17協調之後，還是李四川民調比較高呢？（過去媒體民調一直是李四川高），劉和然說，兄弟登山，各自努力，不管結果如何？一定要團結，勝選是最大的目標。

也就因為這樣，新北市並未急著「跟進」營養午餐免費政策。黃暐瀚指出，身為市長參選人，劉和然一點不急地解釋，新北市學生數 32 萬（台北 18 萬，台南 13 萬），如果要執行免費政策，得花費 46 億元，將影響其他的教育支出。

所以，新北不急，新北要更謹慎地評估盤點各項經費，朝「全面免費」、「擴大補助」、「部分負擔」三點研究，大概三四月時，就會有初步的結果出來。

更多三立新聞網報導

李四川選新北遇強敵？山田摩衣爆藍營大料：「這1人」支持度竟比川伯高

國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了

新北未跟進免費營養午餐、劉和然這樣說 陳乃瑜：別用鬼話掩飾不作為

農曆年前完成新北市長提名！鄭麗文：提名後和黃國昌協商或比民調

