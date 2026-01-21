即時中心／高睿鴻報導

雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選，近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極衝刺，國民黨卻不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；如新竹縣爆發陳見賢、徐欣瑩之爭，台中市江啟臣和楊瓊瓔喬不攏；宜蘭則是張勝德槓上吳宗憲，幾人甚至連民調方式都爭吵不休。對此，藍營主席鄭麗文今（23）天也說話了。

鄭麗文今天在黨內中常會說，藍營正在進行全國縣市長提名，有些地方確實競爭非常激烈；但她宣稱，國民黨會一改過去「大家認為的醬缸文化」，必須遵守制度、按照制度走，願賭服輸，沒有內定人選、黑箱作業。她直言，遊戲規則公平，才是奠定黨團結的基礎；另外也提到，既然有競爭，就一定有各種選舉手法出現，因此大家在競爭途中，難免會有些爭執，但大家都是選戰老將，希望都能用平常心看待。

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）

鄭麗文接著說，最近需要協商的地區，多數都是國民黨本來執政的縣市，由於並非艱困選區，有意參選者超過一人很正常；她認為，這代表黨內人才濟濟、都希望為民服務，但依舊希望大家能好好坐下來談。她也特別提到宜蘭候選人，經過協調，願意透過內參民調機制競爭，而這就不是初選；但只要協調有共識，都可以著手進行。

至於新竹縣，則是比較棘手的案例，鄭麗文坦言，積極投入選舉的陳見賢跟徐欣瑩，協調過程當中，各自都有提出想法跟主張，但局面僵持不下；有人想要開放式民調、也有人想要內參，而若最終協商不成，就必須進入黨內初選程序。至於國民黨的初選遊戲規則，鄭麗文強調，明文規定就是民調70%、黨員投票30%；當然，若候選人都同意全民調，那就可以全民調，但如果最終沒辦法形成共識，就回歸黨的規定。

鄭麗文另提到，最近有人質疑，陳見賢本身擔任黨職，恐造成初選不公平，但其實藍委吳宗憲也有黨職；因此，協商階段有沒有黨職，「都不是我們的考慮」。但她也表示，進入初選程序後，只要領表成為參選人，就必須請假、不能帶著黨職，因為這會有球員兼裁判的問題。

至於台中，鄭麗文也坦言說，大家都很關心這選區，江啟臣、楊瓊瓔都是一流人才、手心手背都是肉；不過她依舊強調，在這種市長滿意度高、具有執政優勢的選區，超過1人以上爭取很正常，呼籲大家不要緊張、太過焦慮。

鄭麗文表示，台中的候選人確實有不同的想法與堅持，黨部也還在不斷溝通，「一次不成可以第二次」，大家不需要過度焦慮。她也開玩笑說，有時候「坐轎的沒意見」，反而是「扛轎的太熱情」，因此自己特別透過中常會，強調黨中央絕對會秉持既有遊戲規則，以產生候選人。鄭麗文也呼籲，候選人不管是誰，黨員都應該力挺同志，雖然個別候選人之間，可能都有不同的脾氣與喜好，但起碼都應該認知到，台灣目前面臨的各種艱困處境。

原文出處：快新聞／國民黨2026選情超抖？團結度慘輸綠營、內鬥頻傳 鄭麗文出面發聲了

