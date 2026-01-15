國民黨2026選舉現「交棒危機」？媒體人點「1縣市」麻煩

政治中心／徐詩詠報導



隨著2026年地方選舉時間逼近，國民黨部分縣市陷入防守危機。在《美麗島電子報》董事長吳子嘉預言國民黨恐有5個縣市變天後，資深媒體人尚毅夫也公開點名藍營長期執政的新北市，認為該處情勢相對麻煩，並透露背後原因。

吳子嘉日前點名藍營新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美及嘉義市長黃敏惠等人將屆滿卸任，這5處基本上恐出現「藍天變綠地」。他更直言，宜蘭縣與嘉義市國民黨基本上已是穩輸。此外，新北市方面若藍白未能整合，形成三腳督局面，將導致選情呈現五五波，對藍軍相當不利。吳子嘉也質疑，這樣的選戰態勢是否會讓李四川不敢參選？若李不參選，由劉和然上場，恐形同「二軍參選」。



尚毅夫認為藍營檯面上僅剩李四川與劉和然，其他沒什麼人選。（圖／民視新聞資料照）此外，國民黨新北市選情同樣被尚毅夫點名關注。他在政論節目《狠狠抖內幕》中表示，國民黨在新北市的選情「相對麻煩」。尚毅夫分析，新北市的局勢與黃國昌的政治未來息息相關，更認為新北市已成為前民眾黨主席柯文哲，在藍白合談判中最大的籌碼。



國民黨2026選舉「交棒危機」出現？尚毅夫點名「1縣市」麻煩了

劉和然被外界視為藍營新北市二軍人選。（圖／民視新聞資料照）尚毅夫指出，國民黨雖宣稱將在過年前推出最終人選，但目前檯面上僅剩李四川與劉和然，「沒有其他什麼人選」，且藍營內部對現階段可能人選已傳出不滿聲音。他也點出，面對民進黨派出蘇巧慧應戰，且已開始在地方跑行程、進行整合，相較之下，國民黨若持續延後提名，選情恐將更加不利。

